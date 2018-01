Condividi | M.P. 18:31 Novità per la tradizionale kermesse dell´Epifania con il Musical Show in Piazza Umberto I. In programma anche l´esibizione della MedaFunky Street Band e la dimostrazione di Giovanni Dettori La Befana in piazza con il Musical Show



PORTO TORRES - Una Befana in piazza tutta dedicata ai più piccoli e alle famiglie. La tradizionale kermesse del giorno dell'Epifania in Piazza Umberto I ospiterà quest'anno il Musical Show “Magic Christmas”, ispirato alle favole più conosciute e ai cartoons. Uno spettacolo che si preannuncia ricco di luci, suoni, musica e danza, anticipato dalla parata dei personaggi e dall'esibizione della marching band MedaFunky Street Band nel Corso Vittorio Emanuele. La creatività sarà, invece, protagonista al Palazzo del Marchese grazie all'artista internazionale Giovanni Dettori.



«Quest'anno la manifestazione avrà un doppio appuntamento. Per l'intrattenimento in piazza abbiamo scelto uno show dedicato ai bambini che sarà certamente apprezzato anche dai genitori. L'Epifania è, infatti, soprattutto una festa per le famiglie: a loro abbiamo voluto dedicare questo momento di condivisione con la parata dei personaggi e lo spettacolo di musica e danza», sottolinea l'assessora allo Spettacolo, Alessandra Vetrano. «Il pomeriggio sarà aperto nel centro della città da un'ulteriore novità, l'esibizione della marching band. Sempre nel giorno dell'Epifania – prosegue l'assessora – si terrà un altro interessante evento al Palazzo del Marchese, alle ore 16, con l'artista turritano Giovanni Dettori. Si tratta di un professionista di Porto Torres apprezzato in tutta Europa. Ci sembra opportuno riconoscere, come in questo caso, le grandi capacità dei nostri concittadini valorizzandone l'opera anche in queste occasioni. Nello spazio a lui dedicato spiegherà ad adulti e bambini come si lavora e si può creare la carta anche senza le metodologie industriali».



Più tardi, dal giardino della Torre Aragonese, comincerà la “marcia” della MedaFunky Street Band, un gruppo composto da fiati e percussioni. È una band itinerante di dieci musicisti guidati dal trumpeter Alessio Ruz, che proporrà brani funky, soul e jazz con arrangiamenti originali e un sound da big band. L'arrivo è previsto in Piazza Umberto I attorno alle 16:45. Il corso Vittorio Emanuele sarà poi animato dalla parata dei cartoons, che potranno anche essere avvicinati dai bambini per le foto. I figuranti saliranno sul palco attorno alle 17 per portare in scena il Musical Show “Magic Christmas”: due cantanti, un attore-cantante e otto ballerine eseguiranno assieme ai cartoons le canzoni e le coreografie delle più belle colonne sonore dei film della Walt Disney, da Biancaneve ad Aladdin, da Re Leone ai lungometraggi più recenti, come Froozen il Regno di ghiaccio.



Il trait d'union sarà il personaggio di Topolino, icona simbolo del mondo della fantasia, che presenterà e animerà la serata. Nel palcoscenico verranno installati tre ledwall di varie dimensioni che trasmetteranno video d'animazione. I personaggi dei cartoons eseguiranno coreografie anche tra il pubblico, insieme ai bambini, per creare uno spettacolo unico e coinvolgente. «Sarà un Epifania diversa dal solito. Crediamo che il pubblico sarà capace di apprezzare lo show. La Befana in piazza è un evento ideato tanti anni fa a Porto Torres – conclude Alessandra Vetrano – e introdurre qualche elemento innovativo non può che preservare e valorizzare una manifestazione che è stata apprezzata nel tempo da tante persone».