Nell´ambito delle attività di contrasto all´evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore agricolo. L´evasore ha complessivamente occultato 70mila euro al Fisco Evasore totale ad Assemini



ASSEMINI - Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società di Assemini operante nel settore agricolo. L'azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell'Iva e dell'Irap.



All'esito dell'attività di verifica, è stato constatato che il professionista ha operato non osservando la normativa civilistico-fiscale, disattendendo agli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando evasore totale per le cinque annualità sottoposte a controllo. Le operazioni di servizio, quindi, hanno consentito di constatare la sottrazione di ricavi per complessivi 70mila euro ed un'evasione Iva per circa 11.200euro.