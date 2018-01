Condividi | Red 15:07 In programma la prima rassegna gastronomica organizzata dal Nucleo di ricerca sulla desertificazione dell´Università degli studi di Sassari, con la Cooperativa produttori Arborea Bovino sardo: Arborea sceglie Alghero



ALGHERO - Si terrà da sabato 6 gennaio a domenica 4 febbraio, ad Alghero, la “Prima rassegna gastronomica sulla carne di bovino nato e allevato in Sardegna”, organizzata dal Nucleo di ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari assieme alla Cooperativa produttori Arborea, nell'ambito dell’“Accordo per contributi alla ricerca (2016-2018)”.



L’evento intende presentare le qualità della cane di bovino nato ed allevato in Sardegna, frutto del lavoro di ricerca ed innovazione condotto dalla Cooperativa produttori Arborea con l’Università degli studi di Sassari e gli allevatori dell’Isola.



La collaborazione è iniziata nel 2013 nel quadro del progetto “Ichnusa Bubula”, finanziato dal Programma di sviluppo rurale della Sardegna. Ichnusa Bubula è un progetto di innovazione del processo produttivo della filiera della carne bovina che, partendo dai pascoli della Gallura e del Montiferru per arrivare fino alle macellerie ed ai ristoratori, realizza soluzioni capaci di coniugare sviluppo economico sostenibile, tutela della biodiversità e adattamento al cambiamento climatico attraverso risorse locali.



