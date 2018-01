Condividi | Red 18:13 Per tutto il 2018, la Regione autonoma della Sardegna ha previsto non soltanto la proroga per i progetti già esistenti, ma anche la possibilità di attivarne di nuovi Ritornare a casa: interviene la Regione



SASSARI - La Regione autonoma della Sardegna ha stabilito la continuità per il programma “Ritornare a casa” dei progetti in essere al 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018, con rivalutazione della situazione economica del beneficiario sulla base dell'attestazione Isee 2018. Inoltre, è prevista la possibilità di attivare nuovi progetti nei limiti delle risorse che verranno assegnate all'Ente locale.



Non sarà necessaria la rivalutazione socio-sanitaria da parte dell'Unità valutativa territoriale dell'Asl, fatta eccezione per le persone beneficiarie del programma dimesse da strutture residenziali o che a seguito di una malattia neoplastica si trovino nella fase terminale ed i cui progetti siano stati attivati prima del 2017. I beneficiari del programma potranno prorogare gli interventi in essere e dovranno richiedere l'attestazione Isee 2018, che dovrà essere consegnata agli uffici del Settore Coesione sociale e pari opportunità entro venerdì 16 febbraio, per consentire la determinazione, in tempi utili, dell'importo del finanziamento utilizzabile per il 2018 e comunicare agli uffici regionali il fabbisogno economico. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alle sedi territoriali di riferimento del Settore Coesione sociale.



Nella foto: un momento di un incontro regionale sull'argomento