Backstage, Pais minaccia querele

ALGHERO - Le bollicine scoppiate la notte di Capodanno sul grande palcoscenico allestito nell'aerea portuale di Alghero provocano qualche cortocircuito politico: così dopo la secca risposta dell'assessore alla Cultura e Turismo, Gabriella Esposito [



L'ex assessore di Alleanza Nazionale (oggi consigliere di Forza Italia), l'avvocato Michele Pais nega in un primo omento la sua presenza nel backstage del concertone di Samuel e degli Ofenbach, e offeso dalle parole dell'assessore minaccia addirittura querele. «Non c’era infatti nessun esponente di Forza Italia a brindare - dice Pais - a differenza della folta rappresentanza della Giunta Comunale festosa sul palco, beandosi del nulla prodotto, tra selfie con gli artisti e gozzoviglie».



Il leader dell'Opposizione in Consiglio comunale poi puntualizza e lascia intendere la sua presenza (ma non per il bene augurale brindisi di fine anno): sono capitato da quelle parti - dice - non certamente come invitato dell’Amministrazione al banchetto, senza nessun tipo di pass, ma con l’esclusivo fine di ringraziare le Forze dell’Ordine presenti che avevano sapientemente gestito l’ordine pubblico. A loro era doveroso tributare un ringraziamento che mi sono sentito di fare e rinnovo in questo momento. «L’occasione è stata propizia per verificare di persona quanto organizzato al Comune - conclude Pais - e devo dire che da questo momento in avanti sarà mio preciso impegno presenziare in maniera assidua a tutte le manifestazioni organizzate da questa Amministrazione».



