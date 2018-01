Condividi | M.P. 23:12 Piero Marras protagonista di un weekend di gusti a Porto Torres tra spettacoli musicali e intrattenimento. Il cantautore sardo darà il via alla programmazione, con il suo concerto in piazza Umberto I, venerdì 5 gennaio alle ore 21, un evento che dal cuore della città si estenderà lungo il corso Vittorio Emanuele e nelle due piazze Garibaldi e Peppino Bazzoni Porto Torres: Piero Marras canta alla Fiera del gusto



PORTO TORRES - Piero Marras protagonista di un weekend di gusti a Porto Torres tra spettacoli musicali e intrattenimento. Il cantautore sardo darà il via alla programmazione, con il suo concerto in piazza Umberto I, venerdì 5 gennaio alle ore 21, un evento che dal cuore della città si estenderà lungo il corso Vittorio Emanuele e nelle due piazze Garibaldi e Peppino Bazzoni tra le proposte gastronomiche tipiche della tradizione territoriale. L’iniziativa “Gusti dal Golfo” si presenta come una vera e propria fiera gastronomica di mare dove i partecipanti potranno passeggiare fino alla Torre Aragonese, addentrandosi nelle principali piazze cittadine, e degustare le pietanze tipiche del Golfo, scegliendo il percorso culinario a loro più gradito.



Una tre giorni da venerdì con inizio alle 14 a domenica 7 gennaio fino alle 17 per immergersi nelle tradizioni e nella cultura della città. Per agevolare i visitatori nell'orientarsi tra i deliziosi profumi che avvolgeranno il centro di Porto Torres, gli stands saranno organizzati e differenziati in base a diverse tipologie di cottura o ambienti tematici: primi piatti, secondi piatti, fritture e arrosti. Presso il palazzo del Marchese si potranno ritirare le brochure informative sui diversi percorsi culinari, i vari menù proposti da ristoratori e chef, contraddistinti da colori e grafiche specifiche di facile intuizione.



Non mancheranno show cooking, dimostrazioni culinarie e rivisitazioni in chiave moderna di pietanze della tradizione a cura di ristoratori e chef sardi. Il percorso comprende più di 20 stands enogastronomici, che proporranno ognuno piatti tipici della Città. Dopo il concerto di Piero Marras sono previste due giornate di spettacoli di musica leggera e folk, da svolgersi tra il corso Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi. L'evento organizzato dall'associazione Heliogabalus è patrocinato dal comune di Porto Torres.