Condividi | Red 14:36 I portavoce del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale di Alghero Graziano Porcu e Roberto Ferrara annunciano ed illustrano l’iniziativa benefica in programma sabato mattina Giocattoli solidali in Movimento ad Alghero



ALGHERO - Il Movimento 5 stelle inizia l'anno nuovo con un'iniziativa rivolta a famiglie e bambini meno fortunati. Appuntamento sabato 6 gennaio, in Piazza Pino Piras, ad Alghero, dalle 10 alle 13. Il giorno dell'Epifania sarà anche il giorno di “Giocattoli in Movimento”, evento che riguarda grandi e piccini.



L'iniziativa è stata sperimentata in molte realtà di tutta Italia negli scorsi anni. Attivisti del Movimento hanno già reso i loro gazebo luogo di raccolta e scambio di giocattoli e libri. Nel giorno della Befana, i bambini potranno giocare assieme ad altri e poi lasciare ad un nuovo amico i loro doni. Sarà un momento divertente per i più piccoli, ma non solo.



Infatti, oltre al divertimento, ci sarà una “lezione” per tutti i bambini: ogni regalo vecchio donato sarà un regalo nuovo per un coetaneo meno fortunato. E non solo: questa sarà una piccola lezione di educazione al riutilizzo. Insomma, prima il divertimento, ma subito dopo la solidarietà. Il tutto, senza dimenticare il rispetto per l’ambiente, educando all’economia circolare. «Così possiamo rivolgerci anche a chi è più in difficoltà. I giocattoli raccolti saranno infatti donati a case-famiglia e ospedali», spiegano in conclusione portavoce del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale di Alghero Graziano Porcu e Roberto Ferrara. Commenti ALGHERO - Il Movimento 5 stelle inizia l'anno nuovo con un'iniziativa rivolta a famiglie e bambini meno fortunati. Appuntamento sabato 6 gennaio, in Piazza Pino Piras, ad Alghero, dalle 10 alle 13. Il giorno dell'Epifania sarà anche il giorno di “Giocattoli in Movimento”, evento che riguarda grandi e piccini.L'iniziativa è stata sperimentata in molte realtà di tutta Italia negli scorsi anni. Attivisti del Movimento hanno già reso i loro gazebo luogo di raccolta e scambio di giocattoli e libri. Nel giorno della Befana, i bambini potranno giocare assieme ad altri e poi lasciare ad un nuovo amico i loro doni. Sarà un momento divertente per i più piccoli, ma non solo.Infatti, oltre al divertimento, ci sarà una “lezione” per tutti i bambini: ogni regalo vecchio donato sarà un regalo nuovo per un coetaneo meno fortunato. E non solo: questa sarà una piccola lezione di educazione al riutilizzo. Insomma, prima il divertimento, ma subito dopo la solidarietà. Il tutto, senza dimenticare il rispetto per l’ambiente, educando all’economia circolare. «Così possiamo rivolgerci anche a chi è più in difficoltà. I giocattoli raccolti saranno infatti donati a case-famiglia e ospedali», spiegano in conclusione portavoce del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale di Alghero Graziano Porcu e Roberto Ferrara.