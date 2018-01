Condividi | Red 16:18 La decisione è stata presa considerando l´attuale miglior apporto idrico. Più acqua in arrivo verso le falde acquifere: bacini di Olai e Govossai in miglioramento grazie alle nevicate Abbanoa: restrizioni sospese nel Nuorese



NUORO - Più acqua in arrivo ad Olai e Govossai grazie alle abbondanti nevicate che stanno consentendo un maggior apporto di acqua verso i due bacini al servizio di Nuoro e del Nuorese. Dopo aver tolto le restrizioni a Fonni, in virtù delle ultime piogge e nevicate che hanno rigenerato le sorgenti del Monte Spada, Abbanoa è ora nelle condizioni di sospendere le interruzioni serali dell’erogazione a Nuoro, Bolotana, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Silanus, Sarule e Gavoi, Comuni che fino ad oggi erano soggetti a sospensione dalle 19 alle 6. «Si tratta di un’ottima notizia, anche se non possiamo definirla definitiva, dopo un anno riconosciuto come tra i più siccitosi, che ci ha costretto a porre in essere tutte quelle misure utili per gestire al meglio la risorsa disponibile, comprese le restrizioni - spiega l’amministratore unico Alessandro Ramazzotti - Già nel corso delle festività abbiamo cercato di andare quanto più possibile incontro alle esigenze dei Comuni interessati posticipando l’orario delle interruzioni notturne, oggi grazie al miglioramento dei livelli dei due bacini siamo nelle condizioni di sospenderle. L’auspicio è che piogge e nevi continuino per stabilizzare le quote degli invasi di Olai e Govossai e scongiurare il rischio di nuove restrizioni».



L’innalzamento dei livelli è merito soprattutto dello scioglimento delle nevi, accelerato dal vento e dalle temperature piuttosto miti; la neve rappresenta una importante fonte idrica, perché a lento rilascio. Sciogliendosi gradualmente garantisce un apporto costante verso le falde acquifere, sorgenti e bacini. Il miglior apporto registrato nei due bacini, quantificabile nell’ordine di diversi centinaia di litri di acqua in più al secondo, consente ad Abbanoa di sospendere le restrizioni che fino ad oggi, a causa della siccità, avevano interessato il Nuorese. Il potabilizzatore di Jann ‘e Ferru tornerà quindi a coprire l’intero fabbisogno. Da giorni, inoltre, sono in corso le verifiche analitiche sull’acqua in ingresso ed in uscita dal potabilizzatore, necessarie per scongiurare eventuali fuori norma dettati dall’intorbidimento dell’acqua in arrivo. Le ultime analisi, pervenute questa mattina (giovedì), garantiscono il rispetto di tutti i parametri. Abbanoa può quindi procedere con l’interruzione delle restrizioni già da questa sera.



Sebbene le condizioni meteo dell’ultimo mese abbiamo migliorato i livelli, permane comunque una situazione di emergenza legata alla siccità che interessa tutta la Sardegna. Abbanoa si augura che la sospensione delle restrizioni nel Nuorese sia duratura, auspicando in un migliore apporto idrico da piogge e nevi anche nei mesi a venire, ma resta l’enorme differenza rispetto all’anno scorso, quando i due bacini misuravano complessivamente 10milioni di metri cubi d’acqua disponibili, contro i 4milioni di oggi (erano 1,5 appena un mese fa), frutto delle condizioni meteo favorevoli. Commenti NUORO - Più acqua in arrivo ad Olai e Govossai grazie alle abbondanti nevicate che stanno consentendo un maggior apporto di acqua verso i due bacini al servizio di Nuoro e del Nuorese. Dopo aver tolto le restrizioni a Fonni, in virtù delle ultime piogge e nevicate che hanno rigenerato le sorgenti del Monte Spada, Abbanoa è ora nelle condizioni di sospendere le interruzioni serali dell’erogazione a Nuoro, Bolotana, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Silanus, Sarule e Gavoi, Comuni che fino ad oggi erano soggetti a sospensione dalle 19 alle 6. «Si tratta di un’ottima notizia, anche se non possiamo definirla definitiva, dopo un anno riconosciuto come tra i più siccitosi, che ci ha costretto a porre in essere tutte quelle misure utili per gestire al meglio la risorsa disponibile, comprese le restrizioni - spiega l’amministratore unico Alessandro Ramazzotti - Già nel corso delle festività abbiamo cercato di andare quanto più possibile incontro alle esigenze dei Comuni interessati posticipando l’orario delle interruzioni notturne, oggi grazie al miglioramento dei livelli dei due bacini siamo nelle condizioni di sospenderle. L’auspicio è che piogge e nevi continuino per stabilizzare le quote degli invasi di Olai e Govossai e scongiurare il rischio di nuove restrizioni».L’innalzamento dei livelli è merito soprattutto dello scioglimento delle nevi, accelerato dal vento e dalle temperature piuttosto miti; la neve rappresenta una importante fonte idrica, perché a lento rilascio. Sciogliendosi gradualmente garantisce un apporto costante verso le falde acquifere, sorgenti e bacini. Il miglior apporto registrato nei due bacini, quantificabile nell’ordine di diversi centinaia di litri di acqua in più al secondo, consente ad Abbanoa di sospendere le restrizioni che fino ad oggi, a causa della siccità, avevano interessato il Nuorese. Il potabilizzatore di Jann ‘e Ferru tornerà quindi a coprire l’intero fabbisogno. Da giorni, inoltre, sono in corso le verifiche analitiche sull’acqua in ingresso ed in uscita dal potabilizzatore, necessarie per scongiurare eventuali fuori norma dettati dall’intorbidimento dell’acqua in arrivo. Le ultime analisi, pervenute questa mattina (giovedì), garantiscono il rispetto di tutti i parametri. Abbanoa può quindi procedere con l’interruzione delle restrizioni già da questa sera.Sebbene le condizioni meteo dell’ultimo mese abbiamo migliorato i livelli, permane comunque una situazione di emergenza legata alla siccità che interessa tutta la Sardegna. Abbanoa si augura che la sospensione delle restrizioni nel Nuorese sia duratura, auspicando in un migliore apporto idrico da piogge e nevi anche nei mesi a venire, ma resta l’enorme differenza rispetto all’anno scorso, quando i due bacini misuravano complessivamente 10milioni di metri cubi d’acqua disponibili, contro i 4milioni di oggi (erano 1,5 appena un mese fa), frutto delle condizioni meteo favorevoli.