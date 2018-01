Condividi | M.V. 14:48 Il consigliere regionale di Forza Italia sempre in corsa per un posto alla Camera ma la concorrenza si fa agguerrita e calano le chance per l´ex sindaco di Alghero. 5 Stelle: giochi chiusi per i consiglieri algheresi. Le liste vanno presentate nel primo fine settimana di febbraio Politiche, candidatura-Tedde a rischio



ALGHERO - Sono tre su cinque i parlamentari sardi e uscenti del Movimento Cinque Stelle che proveranno a confermare la propria partecipazione alle Politiche del 4 marzo: il senatore Roberto Cotti e i deputati Emanuela Corda e Andrea Vallascas (tutti cagliaritani). Per ragioni diverse non ritenteranno in Parlamento Manuela Serra e Nicola Bianchi (nella foto).



La prima è in maternità, Bianchi invece è al secondo mandato, avendo già fatto il primo da consigliere comunale a Sennori. E per regolamento, nel Movimento Cinque Stelle non si possono superare i dieci anni di attività politica nelle istituzioni. Liste per le Politiche 2018 che andranno presentate tra meno di un mese, il 3 e 4 febbraio, così la corsa per assicurarsi un piazzamento di riguardo si fa davvero frenetica.



E sempre una questione di regolamento che nega la scalata romana anche al consigliere comunale algherese, Roberto Ferrara, molto vicino all'entourage 5 Stelle ma inchiodato ai banchi consiliari di via Columbano ad Alghero: impossibile, infatti, che un portavoce in carica possa lasciare il suo ruolo per nuove e più ambite assise. Per le medesime ragioni non sarà candidato Mario Puddu, sindaco di Assemini: deve ancora finire i sui cinque anni in comune.



Sono giornate convulse anche in casa Forza Italia nel Sassarese, con la candidatura del consigliere regionale algherese Tedde, data per certa fino a qualche settimana fa per la Camera, nel collegio sassarese o col proporzionale, a forte rischio. Nonostante l'impegno mediatico dell'ex sindaco di Alghero, in campo ormai da mesi su tutti i fronti, non sarebbero più così alte le chance di ottenere un posto in lista. Si fa largo infatti la ricandidatura dell'onorevole Paolo Vella a cui si potrebbe affiancare quella del sassarese Andrea Da Passano. In corsa anche i consiglieri Peru e Carta e il coordinatore provinciale Alivesi.



