Epifania estiva ad Alghero: previsti 23°C

ALGHERO - Per l'Epifania temperature minime in leggero calo, massime in aumento con venti deboli o moderati da sud in rotazione e rinforzo da sud-est. La massima per il 6 gennaio è prevista ad Alghero, dove si dovrebbero raggiungere alle ore 13 fino a 23 gradi. 17°C previsti a Cagliari e 19°C a Sassari, mentre le minime si avranno nel Nuorese con temperature anche sotto i 5 gradi.



Tempo buono, seppur con annuvolamenti sparsi, in tutta la regione con qualche pioggia che potrebbe affacciarsi solo tra il 7 e l'8 gennaio. Sono le previsioni meteo per i giorni dell'Epifania, confermate anche dai bollettini diramati dall'Arpas.



