La cooperativa che gestiva gli stalli a pagamento nella città di Alghero perde anche in Cassazione. Ingiunzione confermata per gli anni 2005-2010: un vero e proprio buco quello lasciato in eredità alla città. Doppia vittoria in tribunale per il Comune Parcheggi, buco da 420mila euro



Il Tribunale ha ritenuto di condividere le argomentazioni del Comune di Alghero, ritenendo che la soppressione degli stalli è sempre dipesa da ragioni oggettive e non da scelte arbitrarie dell’Ente. Sia l’appello che il ricorso in Cassazione sono quindi stati dichiarati inammissibili, con condanna alla Coop del pagamento oltre che delle somme riportate da titolo del primo grado di giudizio anche delle spese di lite ed ha conseguentemente respinto ogni pretesa economica richiesta dalla Cooperativa Multy Service. ALGHERO - Confermata in Cassazione l’ingiunzione emessa dal Tribunale di Sassari nei confronti della Cooperativa Multy Service che gestiva per conto del Comune di Alghero gli stalli a pagamento dal 2005 al 2010. Gli Ermellini hanno respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso avverso la sentenza che aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 420.000,00 a titolo di corrispettivo per la concessione della custodia e gestione degli stalli per il parcheggio in diverse aree della città.La causa civile ha visto la Coop proporre opposizione alla sentenza del Tribunale di Sassari, deducendo che il Comune avrebbe omesso la consegna di un centinaio di stalli in alcune aree della città, fatto che avrebbe originato un danno economico. Di tutt’altro avviso il Comune di Alghero - difeso dall'avv. Sara Sotgiu e dall’Avv. Claudio Montalto dello Studio Legale Nomos & Associati - che a sua volta aveva eccepito che la convenzione tra le parti prevedeva per l’Amministrazione la possibilità di sopprimere stalli senza che nulla potesse essere rivendicato dalla gestione, salva l’esenzione del canone mensile.Il Tribunale ha ritenuto di condividere le argomentazioni del Comune di Alghero, ritenendo che la soppressione degli stalli è sempre dipesa da ragioni oggettive e non da scelte arbitrarie dell’Ente. Sia l’appello che il ricorso in Cassazione sono quindi stati dichiarati inammissibili, con condanna alla Coop del pagamento oltre che delle somme riportate da titolo del primo grado di giudizio anche delle spese di lite ed ha conseguentemente respinto ogni pretesa economica richiesta dalla Cooperativa Multy Service.