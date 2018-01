Condividi | Red 18:18 L´8gennaio, partiranno i lavori cablaggio per la banda ultralarga a Sassari. Si inizia da Viale Adua e dalle vie Gramsci, Coradduzza, Garzia Raffa, Baracca e Carbonazzi Open fiber: da lunedì, via ai lavori



SASSARI - Partiranno lunedì 8 gennaio i lavori di Open fiber di cablaggio per la banda ultralarga. L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, affinché cittadini ed imprese della città possano beneficiare di una connessione ultraveloce (fino a un Gigabit al secondo).



Si inizia lunedì in Viale Adua e nelle vie Gramsci, Coradduzza, Garzia Raffa, Baracca e Carbonazzi. Si utilizzeranno le tecniche della “minitrincea” e della “trincea tradizionale”, modalità innovative e sostenibili, a basso impatto ambientale, che permettono di lavorare mantenendo sempre il traffico aperto e riducendo al minimo i disagi. Inoltre, i cantieri saranno coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi. Le zone dove sarà istituito il divieto di sosta saranno segnalate una settimana prima con cartelli stradali. Open fiber si occuperà anche del ripristino dell'asfalto.



Da mercoledì 10, i cantieri interesseranno anche le vie Umana, Guarnerio e Nicolodi, mentre, da lunedì 15, le vie Carlo Felice, Casu, Forlanini e Chironi. Il piano dell'azienda prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie ed imprese) entro diciotto mesi dall'avvio dei lavori. In totale, saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15milioni di euro.