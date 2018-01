Condividi | M.P. 17:47 Sabato 6 gennaio artisti, figuranti e musicisti saranno presenti nel cuore della città per lo spettacolo dell´Epifania, atteso da bambini e famiglie Figuranti e musicisti alla Befana in Piazza



PORTO TORRES - E' tutto pronto per il tradizionale appuntamento de "La Befana in piazza" promosso dall'amministrazione comunale. Sabato 6 gennaio artisti, figuranti e musicisti saranno presenti nel cuore della città per lo spettacolo dell'Epifania, atteso da bambini e famiglie.



Il prologo sarà eccezionalmente al Palazzo del Marchese, alle ore 16: Giovanni Dettori, spiegherà ad adulti e bimbi come si lavora e si può creare la carta anche senza le tecniche industriali. Un'abilità particolare, unita alla creatività, che sono diventate caratteristiche e punti di forza riconosciuti ormai in tutta Europa all'artista turritano. Dalle 16.30 in Piazza Umberto I comincerà a comparire la Befana: la classica vecchietta distribuirà le caramelle e sarà raggiunta all 16.45 dalla marching band "MedaFunky Street Band", un gruppo itinerante di dieci musicisti guidati dal trumpeter Alessio Ruz, che proporrà brani funky, soul e jazz con arrangiamenti originali e un sound da big band.



Alle 17 la marching band scenderà verso la Torre Aragonese: ad attenderla ci saranno i figuranti con i costumi dei cartoons, pronti a farsi "scortare" in musica verso la Piazza Umberto I. Topolino, Simba, La Bella e la Bestia e tutti i protagonisti dei più bei film d'animazione attraverseranno il Corso Vittorio Emanuele e resteranno in piazza con i bambini fino alle 17.45, orario in cui è previsto l'inizio del Musical Show “Magic Christmas”, la grande novità dell'edizione 2018 de "La Befana in piazza".



Due cantanti, un attore-cantante e otto ballerine eseguiranno assieme ai cartoons le canzoni e le coreografie delle più belle colonne sonore dei film della Walt Disney, da Biancaneve ad Aladdin, da Re Leone ai lungometraggi più recenti, come Frozen il Regno di ghiaccio. Ci sarà anche il personaggio di Topolino, icona del mondo della fantasia, che presenterà e animerà la serata. Nel palcoscenico verranno installati tre ledwall di varie dimensioni che trasmetteranno video d'animazione. I personaggi dei cartoons eseguiranno coreografie anche tra il pubblico.