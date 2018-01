Condividi | Red 13:22 Attorno alle 7 di oggi, un’autovettura in sosta è accidentalmente scivolata in acqua sotto gli occhi del proprietario lungo lo scivolo di alaggio e varo. L’uomo è rimasto leggermente ferito nel tentativo di evitare l’incidente Autovettura scivola in mare nel porto di Alghero



ALGHERO - Questa mattina (sabato), verso le 7, un’autovettura in sosta nel porto di Alghero è accidentalmente scivolata in acqua sotto gli occhi del proprietario lungo lo scivolo di alaggio e varo. L’uomo è rimasto leggermente ferito nel tentativo di evitare l’incidente.



