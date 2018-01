Condividi | Red 21:58 Domani sera, i rossoblu affronteranno al PalaIlio, nell’ultima partita del girone di andata, una Lighthouse reduce da cinque successi consecutivi ed in cerca di una vittoria per qualificarsi matematicamente alle finali di Coppa Italia La Pasta Cellino chiude il girone a Trapani



CAGLIARI - Inizia con una difficile trasferta a Trapani il 2018 della Pasta Cellino Cagliari Dinamo academy. Infatti, i rossoblu affronteranno domani, domenica 7 gennaio, alle 18, al PalaIlio, nell’ultima partita del girone di andata, una Lighthouse reduce da cinque successi consecutivi ed in cerca di una vittoria per qualificarsi matematicamente alle finali di Coppa Italia.



I siciliani, allenati dal confermatissimo coach di casa Ugo Ducarello, che ha un passato come assistente della Dinamo Sassari, sono in striscia positiva da ben cinque giornate, hanno espugnato nell’ultima gara del 2017 il campo di Latina per 71-73 e si trovano al momento al secondo posto in classifica, in coabitazione con Biella, a quota 20punti. La Lighthouse ha costruito in estate un roster di primo livello con l’obiettivo, fino ad ora completamente raggiunto, di veleggiare nei piani alti del Girone Ovest. Play titolare dei trapanesi è lo statunitense Brandon Jefferson, l’anno scorso campione sloveno con la maglia dell’Union Olimpija Ljubljana, che non solo è il capocannoniere degli isolani con 16,2punti di media a match, ma smazza anche 4,5assist di media ed è il quarto miglior tiratore da tre del campionato con un ottimo 46,2percento dall’arco. Al suo fianco, giocano il cecchino calabrese Kenneth Viglianisi (autore di una grande prestazione nel successo di Latina chiusa con 17punti e 5rimbalzi) e l’esperto esterno piemontese, visto in Serie A con Biella, Milano e Varese, Gabriele Ganeto che, alla sua terza stagione in biancogranata, fornisce un contributo di 9punti di media.



Sotto le plance, coach Ducarello schiera l’americano, ingaggiato in estate dalla De Longhi Treviso, Jesse Perry (che si sta confermando un giocatore di assoluto valore per la serie A2, con 14,8punti e 7,9rimbalzi di media) ed il centro ligure, giunto al quinto anno nel club del presidente Basciano, Andrea Renzi (che oltre a realizzare 14,3punti ed a catturare 5,4rimbalzi di media, è il secondo miglior tiratore dal campo del Girone Ovest con il 60,8percento). La Lighthouse dispone di una panchina di buon livello. Play di riserva è il triestino Stefano Bossi, tornato in Sicilia dopo un biennio nella sua città, prezioso con 6,2punti di media a sfida. Le rotazioni degli esterni sono garantite dal trapanese Marco Mollura (la scorsa stagione in B a Cefalù) e dal giovane, di scuola Pallacanestro Varese, Filippo Testa. Sostituiscono i lunghi il romano Stefano Spizzichini (visto in serie A2 ad Agropoli ed a Recanati, che si rende utile con 5,6punti e 3,6rimbalzi di media) ed il prospetto serbo, classe 1999, Nenad Simic.



Settimana con qualche problema fisico per la Pasta Cellino. Ferdinando Matrone non è al meglio per una contusione alla coscia destra riportata nel match contro Tortona, ma sarà comunque a disposizione di coach Paolini, che ieri ha incontrato la stampa. Invece, in dubbio la presenza di Edoardo Angius per un problema muscolare all'adduttore della gamba destra.