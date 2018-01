Condividi | Red 15:51 Martedì pomeriggio, nella Sala conferenze dell´ex Seminario, in Via Sassari 179 ad Alghero, nel ciclo di incontri organizzato dall´università delle Tre età di Alghero, il maestro algherese proporrà una “Visita ad una mostra ideale: il paesaggio nella pittura sarda del ´900” Pittura all'Ute con Manlio Masu



ALGHERO - Martedì 9 gennaio, alle ore 16.30, nella Sala conferenze dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, nel ciclo di incontri organizzato dall'università delle Tre età di Alghero, il maestro algherese Manlio Masu, pittore e storico dell'arte, proporrà la conferenza intitolata “Visita ad una mostra ideale: il paesaggio nella pittura sarda del '900”.



Nella foto: Manlio Masu in un incontro pubblico Commenti ALGHERO - Martedì 9 gennaio, alle ore 16.30, nella Sala conferenze dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, nel ciclo di incontri organizzato dall'università delle Tre età di Alghero, il maestro algherese Manlio Masu, pittore e storico dell'arte, proporrà la conferenza intitolata “Visita ad una mostra ideale: il paesaggio nella pittura sarda del '900”.Nella foto: Manlio Masu in un incontro pubblico