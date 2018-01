Condividi | M.P. 17:44 L’appuntamento è a Porto Torres per stasera dalle 18 alle 21 nel locale di viale delle Vigne numero 16. Tra surrealismo politico e paradossi cosmici, Balestra cerca di migliorare la realtà evitandola Poetry Slam con Pippo Balestra e Littlepoints



PORTO TORRES - Nel bar Via Margutta ritorna l'Errabonda Poetry Slam con due ospiti d'eccezione: Pippo Balestra e littlepoints per partecipare all’iniziativa valida per il torneo turritano slammistico e quindi per quello intergalattico, passando per il sardo, l'italiano, l'europeo e il mondiale. L’appuntamento è per stasera dalle 18 alle 21 in viale delle Vigne numero 16.



Per partecipare allo slam, aperto a tutte e tutti le regole sono sempre le stesse: massimo 3 minuti, testi scritti liberamente dai partecipanti, non oggetti scenici o musicali. Pippo Balestra partecipa con le poesie accompagnate, durante la lettura, dalle tavole di littlepoints, nove tavole che illustrano nove poesie normali. La lettura affronta svariati temi: orsi nelle grotte, paranoia, tisane, shampoo, il tutto sotto forma di riflessioni sul potere mirate al raggiungimento di un sano e dolcissimo ma irraggiungibile anarchismo.



Tra surrealismo politico e paradossi cosmici, Balestra cerca di migliorare la realtà evitandola. I concorrenti hanno massima libertà di tema e forma, il pubblico decide chi vince attraverso una selezione di giurati. PORTO TORRES - Nel bar Via Margutta ritorna l'Errabonda Poetry Slam con due ospiti d'eccezione: Pippo Balestra e littlepoints per partecipare all’iniziativa valida per il torneo turritano slammistico e quindi per quello intergalattico, passando per il sardo, l'italiano, l'europeo e il mondiale. L’appuntamento è per stasera dalle 18 alle 21 in viale delle Vigne numero 16.Per partecipare allo slam, aperto a tutte e tutti le regole sono sempre le stesse: massimo 3 minuti, testi scritti liberamente dai partecipanti, non oggetti scenici o musicali. Pippo Balestra partecipa con le poesie accompagnate, durante la lettura, dalle tavole di littlepoints, nove tavole che illustrano nove poesie normali. La lettura affronta svariati temi: orsi nelle grotte, paranoia, tisane, shampoo, il tutto sotto forma di riflessioni sul potere mirate al raggiungimento di un sano e dolcissimo ma irraggiungibile anarchismo.Tra surrealismo politico e paradossi cosmici, Balestra cerca di migliorare la realtà evitandola. I concorrenti hanno massima libertà di tema e forma, il pubblico decide chi vince attraverso una selezione di giurati.