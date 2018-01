Condividi | Red 18:12 Brillante operazione congiunta delle Forze di polizia. Arrestano un uomo per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale Intervengono Carabinieri e Polizia: sassarese in manette



SASSARI - Brillante operazione congiunta delle Forze di polizia. Grazie ad una perfetta sinergia tra Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri, sabato sera, gli agenti della Sezione Volanti e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Sassari hanno arrestato un 44enne sassarese per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.



E’ stata la segnalazione di un cittadino che ha fatto scattare l’allarme. Infatti, quando il passante ha visto l’uomo che, in stile “uomo ragno”, si stava arrampicando sul pluviale di un edificio in Via Principessa Iolanda, si è subito insospettito e ha chiamato il numero di pronto intervento 112. Quando la pattuglia dell’Arma è giunta sul posto, è stato richiesto l’ausilio di una volante della Questura per bloccare ogni via di fuga del ladro acrobata, considerato che lo stesso era ancora all’interno dell’appartamento intento a ricercare oggetti di valore da rubare.



L’uomo, vistosi senza via di scampo, si è quindi scagliato contro agenti e militari intervenuti colpendoli con calci e pugni, tanto che gli stessi, con molta difficoltà, riuscivano ad ammanettarlo e portarlo negli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Sassari. Nel corso della successiva perquisizione personale, sono stati trovati alcuni gioielli che il ladro aveva fatto in tempo a sottrarre e sono stati immediatamente restituiti al proprietario dell’immobile nel frattempo giunto sul posto.



Dopo la colluttazione, due rappresentanti delle Forze dell'ordine hanno riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari rispettivamente in cinque e quattro giorni salvo complicazioni. Vista la dinamica dei fatti, l’arrestato dovrà rispondere, oltre che dei reati di furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, anche dell’inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale, considerato che lo stesso, già noto alle Forze dell’ordine, era soggetto a tale misura di prevenzione personale. Nella tarda mattinata di oggi, il giudice competente, in sede di udienza, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti del malvivente. SASSARI - Brillante operazione congiunta delle Forze di polizia. Grazie ad una perfetta sinergia tra Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri, sabato sera, gli agenti della Sezione Volanti e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Sassari hanno arrestato un 44enne sassarese per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.E’ stata la segnalazione di un cittadino che ha fatto scattare l’allarme. Infatti, quando il passante ha visto l’uomo che, in stile “uomo ragno”, si stava arrampicando sul pluviale di un edificio in Via Principessa Iolanda, si è subito insospettito e ha chiamato il numero di pronto intervento 112. Quando la pattuglia dell’Arma è giunta sul posto, è stato richiesto l’ausilio di una volante della Questura per bloccare ogni via di fuga del ladro acrobata, considerato che lo stesso era ancora all’interno dell’appartamento intento a ricercare oggetti di valore da rubare.L’uomo, vistosi senza via di scampo, si è quindi scagliato contro agenti e militari intervenuti colpendoli con calci e pugni, tanto che gli stessi, con molta difficoltà, riuscivano ad ammanettarlo e portarlo negli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Sassari. Nel corso della successiva perquisizione personale, sono stati trovati alcuni gioielli che il ladro aveva fatto in tempo a sottrarre e sono stati immediatamente restituiti al proprietario dell’immobile nel frattempo giunto sul posto.Dopo la colluttazione, due rappresentanti delle Forze dell'ordine hanno riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari rispettivamente in cinque e quattro giorni salvo complicazioni. Vista la dinamica dei fatti, l’arrestato dovrà rispondere, oltre che dei reati di furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, anche dell’inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale, considerato che lo stesso, già noto alle Forze dell’ordine, era soggetto a tale misura di prevenzione personale. Nella tarda mattinata di oggi, il giudice competente, in sede di udienza, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti del malvivente.