Il viaggio della Costituzione prosegue a Cagliari

CAGLIARI - A settant'anni dalla nascita della Costituzione italiana, la Presidenza del Consiglio dei ministri vuole rinnovare e sottolineare l’amore ed il rispetto per la Carta costituente. Il progetto “Il viaggio della Costituzione” porta la Carta Costituzionale fisicamente ed idealmente ancora più vicina a tutti gli italiani, attraverso un viaggio in dodici città italiane, creando uno spazio rappresentativo e aperto ai cittadini, con approfondimenti grafici e multimediali, frasi di personaggi chiave della nostra storia e della nostra cultura.



A ciascuna delle città, sono associati uno dei primi dodici articoli, recanti i principi fondamentali, e il tema cardine ad esso ispirato. Cagliari è la quinta delle dodici città ad ospitare il progetto e la mostra itinerante sulla Carta Costituzionale. La tappa del capoluogo sardo è dedicata al quinto articolo della Costituzione ed al tema “Autonomia e Decentramento”.



L'appuntamento è per domani, mercoledì 10 gennaio, alle 10.30, nella Sala consiliare del Palazzo Civico, in Via Roma 145. Interverranno il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il prefetto di Cagliari Tiziana Giovanna Costantino, il rettore dell'Università degli studi di Cagliari Maria del Zompo ed il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru. Alle 12, terminata la presentazione, si terrà l'inaugurazione della mostra nell'ex Manifattura Tabacchi, in Viale Regina Margherita 33.