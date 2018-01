Condividi | Red 18:29 Promossa dal Rettorato dell’Università di Sassari e dal Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione, si terrà venerdì sera, nell’Aula magna dell’Ateneo la lezione di commiato accademico del professor Mattone, già ordinario di Storia delle istituzioni politiche La lezione di commiato di Antonello Mattone



SASSARI - Promossa dal Rettorato dell’Università di Sassari e dal Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione, si terrà venerdì 12 gennaio, alle 17, nell’Aula magna dell’Ateneo, la lezione di commiato accademico diAntonello Mattone, già ordinario di Storia delle istituzioni politiche. Dopo l’apertura dei lavori da parte del rettore Massimo Carpinelli, il direttore del Dipartimento Marco Milanese illustrerà l’impegno scientifico del professor Mattone. Seguirà la lezione magistrale di Mattone sul tema: “Nostalgia delle corporazioni? Note sul rapporto tra lavoro libero e lavoro corporativo nell’Europa dell’Ottocento”. Sono previsti gli interventi dei professori Luigi Berlinguer e Manlio Brigaglia e dei rettori emeriti dell’Università di Sassari Alessandro Maida ed Attilio Mastino.



Mattone, laureato in Giurisprudenza a Sassari, allievo di Luigi Berlinguer, dal 1974 assistente ordinario di Storia delle istituzioni politiche nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, corso di laurea in Scienze politiche. Nel 1982 ha vinto il concorso di associato e nel 1991 quello di straordinario per la cattedra di Storia delle istituzioni politiche, confermato ordinario nel 1994 nella nuova Facoltà di Scienze politiche. È stato direttore del Centro per lo studio della storia dell’Università di Sassari, vicepreside della Facoltà di Scienze politiche dal 2005 al 2008, e dal novembre 2001 al novembre 2010 direttore del Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari.



Dal 1993 al 1998, ha diretto le Settimane della cultura scientifica dell’Università di Sassari. È stato membro del Comitato permanente per i congressi di storia della Corona d’Aragona dal 1997 al 2001 e fa parte del comitato scientifico delle riviste “Annali di storia delle università italiane” e “Quaderni di storia dell’Università di Padova”, di quello per la pubblicazione degli atti dei Parlamenti sardi (“Acta Curiarum Regni Sardiniae”) del Consiglio regionale, di quello della collana “Bibliotheca sarda” delle edizioni Ilisso di Nuoro, di quello della Fondazione A.Segni di Sassari.



