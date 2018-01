Condividi | A.S. 16:31 In queste ore Abbanoa sta trasmettendo i risultati delle analisi effettuate sull´acqua distribuita a Fertilia al Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione "Sian", di Sassari che, tramite le proprie verifiche, potrà consentire al Comune di Alghero di procedere alla revoca dell´ordinanza di non potabilità Abbanoa: acqua a norma a Fertilia



ALGHERO - I risultati dei campionamenti effettuati nella rete idrica del Comune di Alghero nella zona di Fertilia (l'unica al momento ancora sotto ordinanza di non potabilità) confermano il rientro a norma di tutti i parametri. L'hanno certificato le analisi effettuate dai laboratori Abbanoa sui campioni d'acqua prelevati in diversi punti della rete. I risultati dei controlli effettuati nei giorni scorsi sono arrivati questa mattina. La zona Ospedali era invece rientrata a norma già sotto Natale, con certificazione da parte della Asl.



Controllando l'intera filiera del processo mediante il proprio laboratorio interno analisi, l'azienda verifica la qualità della materia prima, dello stato della potabilizzazione e delle proprietà chimiche e batteriologiche del prodotto in distribuzione per garantire la massima sicurezza. Con circa 12.000 prelievi di campioni annui (per determinare 315.000 parametri chimici e batteriologici) Abbanoa garantisce infatti la qualità dell'acqua erogata.



