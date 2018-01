Condividi | A.S. 18:41 In programma giovedì prossimo ad Alghero (Sala conferenze Lo Quarter) la seconda "serata d´autore" organizzata da Bebella Farris e Mariano Carboni in collaborazione col Comitato di Quartiere e l´Amministrazione comunale Alghero Sud presenta Antonio Dalerci



ALGHERO - Giovedì 11 gennaio 2018 (alle ore 18) in programma ad Alghero la seconda serata d'autore dedicata ad Antonio Dalerci che si terrà presso la sala conferenze de Lo Quarter. Saranno eseguiti i brani e le poesie di Antonio Dalerci con ospiti a sorpresa. L' evento è organizzato da Bebella Farris e Mariano Carboni in collaborazione col Comitato di Quartiere Alghero Sud e l'Associazione "VolontariaMente Alghero". E' la seconda Serata d'Autore segue il successo della scorsa edizione dedicata a Francesco Chessa, da una idea di Bebella Farris e Riccardo Moni. Durante la serata saranno raccolti fondi da devolvere in beneficenza per l'Associazione "VolontariaMente Alghero" per l'acquisto di presidi medici e per la realizzazione di una fontanella presso la spiaggetta de "Las Tronas". Commenti ALGHERO - Giovedì 11 gennaio 2018 (alle ore 18) in programma ad Alghero la seconda serata d'autore dedicata ad Antonio Dalerci che si terrà presso la sala conferenze de Lo Quarter. Saranno eseguiti i brani e le poesie di Antonio Dalerci con ospiti a sorpresa. L' evento è organizzato da Bebella Farris e Mariano Carboni in collaborazione col Comitato di Quartiere Alghero Sud e l'Associazione "VolontariaMente Alghero". E' la seconda Serata d'Autore segue il successo della scorsa edizione dedicata a Francesco Chessa, da una idea di Bebella Farris e Riccardo Moni. Durante la serata saranno raccolti fondi da devolvere in beneficenza per l'Associazione "VolontariaMente Alghero" per l'acquisto di presidi medici e per la realizzazione di una fontanella presso la spiaggetta de "Las Tronas".