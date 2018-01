Condividi | A.S. 17:00 Temporali fuori stagione al nord e caldo insolito al centro-sud: è un meteo anomalo quello che travolge l´Italia dalle Alpi al mare. Caldo record ad Alghero: superato il valore del 1997. Piogge e temporali si spostano ora verso sud Meteo anomalo: Alghero da record



ALGHERO - E' un meteo decisamente anomalo quello che si registra in questi giorni in Italia. Temporali fuori stagione al nord e caldo insolito al centro-sud. I disagi maggiori si hanno tra la Val Susa, Chisone e le Valli di Lanzo, dove è caduto oltre 1 metro e mezzo di neve dai 1700m di quota.



Nel frattempo le temperature al Centro-sud sono schizzate su valori pienamente primaverili complici i forti venti di Scirocco. Punte di oltre 18-20°C si sono registrate dal Lazio in giù, fino a picchi di 25-26°C sulla Sicilia e in Sardegna.



Alghero da record. Superato di 1°C il record storico della stazione che con i suoi 21.6°C abbatte il precedente di 20.6 registrato nel gennaio 1997. Ma sarà solo questione di ore: Piogge e temporali si spostano ora verso il Centro-sud, mentre al Nord si assisterà ad un lento miglioramento.



