Non ce l´ha fatta il giovane colpito dal batterio. I medici del presidio di Nostra Signora della Mercede avevano accertato che si trattava di un caso di meningococco di tipo B Meningite a Lanusei: muore 20enne



LANUSEI - E' morto il ragazzo di 20 anni ricoverato da qualche giorno in Rianimazione all'ospedale di Lanusei perchè colpito da meningite. Lo si apprende dalla direzione della Assl del centro ogliastrino che esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane.



I medici del presidio di Nostra Signora della Mercede avevano accertato che si trattava di un caso di meningococco di tipo B. Erano così stata avviata la profilassi anti-contagio nei confronti delle persone venute in stretto contatto con il ragazzo.



Quello di Lanusei - come ricorda l'Ansa - è stato il quarto caso di meningite in Sardegna nel giro di pochi giorni. Prima il ricovero di una studentessa a Cagliari, poi quelli di un anziano e della sua badante a Nuoro, quindi il giovane in Ogliastra, purtroppo deceduto in serata.