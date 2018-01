Condividi | M.V. 22:05 Nuovo anno che si apre con un buon auspicio per il reparto di Ginecologia e Ostetricia di Alghero. Arriva da Guardia Grande il primo maschietto del 2018 delle Borgate storiche, per la felicità di papà Riccardo e mamma Daniela Samuel e Michela: primi neonati in Borgata | Foto



ALGHERO - Dopo alcuni giorni di apparente tranquillità, coincidenti con i primissimi giorni del 2018, attività a pieno ritmo nel "nido" di Alghero che ha salutato solo qualche giorno fa Alessandro, il primo neonato venuto alla luce lo scorso 3 gennaio [



Arriva da Guardia Grande il primo maschietto del 2018 delle Borgate storiche di Alghero, Samuel, per la felicità di papà Riccardo e mamma Daniela (nella foto). E' venuto alla luce ieri (lunedì). Nuovo anno che si apre con un buon auspicio per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Socio Sanitaria Locale dell'Ospedale Civile di Alghero, diretto dall'agosto scorso dalla dottoressa Speranza Piredda.



L'obbiettivo è quello di migliorare la buona performance del 2017 che ha portato nel reparto algherese ben quaranta neonati in più rispetto all'anno precedente (353). Le recenti migliorie strutturali, unite alla professionalità sanitaria presente, rendono infatti la struttura sempre più richiesta tra le mamme del territorio. C'è anche una città sempre più attenta alle politiche familiari: un motivo in più per guardare con ottimismo al nuovo anno.



Nella foto: Riccardo, Daniela con il piccolo Samuel Commenti ALGHERO - Dopo alcuni giorni di apparente tranquillità, coincidenti con i primissimi giorni del 2018, attività a pieno ritmo nel "nido" di Alghero che ha salutato solo qualche giorno fa Alessandro, il primo neonato venuto alla luce lo scorso 3 gennaio [ LEGGI ]. Dopo di lui, sono già cinque i nuovi nati. E tra questi ci sono i primi due bimbi dell'agro algherese: Samuel e Michela.Arriva da Guardia Grande il primo maschietto del 2018 delle Borgate storiche di Alghero, Samuel, per la felicità di papà Riccardo e mamma Daniela (). E' venuto alla luce ieri (lunedì). Nuovo anno che si apre con un buon auspicio per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Socio Sanitaria Locale dell'Ospedale Civile di Alghero, diretto dall'agosto scorso dalla dottoressa Speranza Piredda.L'obbiettivo è quello di migliorare la buona performance del 2017 che ha portato nel reparto algherese ben quaranta neonati in più rispetto all'anno precedente (353). Le recenti migliorie strutturali, unite alla professionalità sanitaria presente, rendono infatti la struttura sempre più richiesta tra le mamme del territorio. C'è anche una città sempre più attenta alle politiche familiari: un motivo in più per guardare con ottimismo al nuovo anno.Nella foto: Riccardo, Daniela con il piccolo Samuel