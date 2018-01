Condividi | S.C. 18:49 Parzialmente bonificato dall´amianto nel lontano 2003, da allora l´area pubblica nel cuore del popoloso quartiere di Alghero era rimasta totalmente inutilizzata e abbandonata. Nuove e interessanti prospettive. C'è un finanziamento regionale di 3 milioni recuperato dall'Amministrazione comunale Sant´Agostino: 11 progetti per l´ex Cotonificio



ALGHERO - Il quartiere di Sant'Agostino ad Alghero, tra i più popolosi della città del nord ovest dell'isola, può finalmente sorridere. Il grande progetto di riqualificazione e ammodernamento dell'area pubblica su cui sorge l'ex Cotonificio prosegue il suo iter dopo alcuni rallentamenti imputabili a difficoltà di carattere burocratico sorte nell'assessorato regionale competente, che ha premiato il progetto del Comune di Alghero con oltre 3 milioni di finanziamento.



Bando chiuso dalla Centrale unica di committenza algherese sul versante progettazione: sono undici gli studi di architettura che hanno partecipato alla pubblica selezione che destina circa 500mila euro alla progettazione dell'ex fabbrica di via Marconi. La commissione avrà il compito di individuare l'offerta più idonea e affidarne la realizzazione.



Nelle intenzioni dell'Amministrazione guidata da Mario Bruno, che sulla riqualificazione dei 2600mq (a cui se ne aggiungono circa 2000mq di cortile) ha investito molto in termini economici e di prospettiva, la futura apertura dello spazio, centrale e strategico per innalzare la qualità urbana degli abitanti, segnerebbe la rinascita del quartiere di Sant'Agostino, finora privo di adeguati spazi, verde e servizi.



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Il quartiere di Sant'Agostino ad Alghero, tra i più popolosi della città del nord ovest dell'isola, può finalmente sorridere. Il grande progetto di riqualificazione e ammodernamento dell'area pubblica su cui sorge l'ex Cotonificio prosegue il suo iter dopo alcuni rallentamenti imputabili a difficoltà di carattere burocratico sorte nell'assessorato regionale competente, che ha premiato il progetto del Comune di Alghero con oltre 3 milioni di finanziamento.Bando chiuso dalla Centrale unica di committenza algherese sul versante progettazione: sono undici gli studi di architettura che hanno partecipato alla pubblica selezione che destina circa 500mila euro alla progettazione dell'ex fabbrica di via Marconi. La commissione avrà il compito di individuare l'offerta più idonea e affidarne la realizzazione.Nelle intenzioni dell'Amministrazione guidata da Mario Bruno, che sulla riqualificazione dei 2600mq (a cui se ne aggiungono circa 2000mq di cortile) ha investito molto in termini economici e di prospettiva, la futura apertura dello spazio, centrale e strategico per innalzare la qualità urbana degli abitanti, segnerebbe la rinascita del quartiere di Sant'Agostino, finora privo di adeguati spazi, verde e servizi.Foto d'archivio