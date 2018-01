Condividi | A.S. 18:15 Gestione idrica e contrasto alla deforestazione i temi centrali dell´incontro. La delegazione ugandese proseguirà la visita in Sardegna incontrando la Camera di Commercio di Cagliari e gli Atenei cagliaritano e sassarese Pigliaru e Spano col vice premier dell´Uganda



CAGLIARI - Gestione idrica e contrasto alla deforestazione i temi centrali dell'incontro, questa sera a Villa Devoto, tra il presidente Francesco Pigliaru, l'assessora della Difesa dell'Ambiente, Donatella Spano, e il vice premier dell'Uganda, generale Moses Ali e dell'ambasciatrice Elizabeth Paula Napeyok. Presenti al vertice anche l'amministratore unico di Enas (Ente acque della Sardegna), Giovanni Sistu, e il direttore generale di Forestas, Antonio Casula.



Dopo il primo incontro, a maggio dello scorso anno, ora si procede nell'impegno di cooperazione in termini di qualità della risorsa idrica e della gestione forestale. Il presidente Pigliaru ha annunciato che è pronta la bozza di un "Memorandum of understanding" e, dopo il passaggio con il Governo italiano, si potrà procedere alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra Sardegna e Uganda.



L'assessora Spano ha sottolineato la piena collaborazione delle strutture regionali sui temi della formazione e gestione forestale e della prevenzione degli incendi. Inoltre è stato auspicato il coinvolgimento delle università sarde alla luce delle competenze sugli argomenti oggetto della cooperazione.