M.V. 18:19 Nel 2017 quasi 550 mila persone affamate di cultura in Sardegna. Si registra anche un aumento degli incassi del 14%. Introiti per 1.603.360 dai siti statali dell´Isola. I dati del Ministero presieduto da Dario Franceschini Musei statali sardi, più incassi e visitatori



ALGHERO - Numeri in crescita per i musei statali della Sardegna: dai 516.800 visitatori del 2016, si è passati nel 2017 a quota 548.553. Cifre che rappresentano un incremento del 6,1%. Si registra anche un aumento degli incassi del 14%, con introiti che passano dai 1.406.592 euro del 2016 a 1.603.360 euro a fine 2017.



In crescita le aree archeologiche di Tharros a Cabras (114.371 visitatori contro 109.050 del 2016, +4,9%) e di Nora a Pula (74.221, +8,8%). Bene anche il compendio garibaldino di Caprera a La Maddalena (67.747, +5,3%), il museo archeologico nazionale di Cagliari (58.731, +5,2%) e il Castello della Fava a Posada (23.929, +19,1%). Lieve flessione, ma sempre tra i primi otto siti visitati in Sardegna, per il Museo Nazionale Archeologico Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari (14.730 -7,5%) e per l'Area Archeologica Anghelo Ruju di Alghero (14.341 -1,7%).



