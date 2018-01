Condividi | Red 23:56 Il Game 10 di Basketball champions league si chiude in favore della formazione spagnola, che supera il Banco di Sardegna Dinamo Sassari per 88-94 Basket: Murcia si impone al PalaSerradimigni



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari cade in casa nel Game 10 di Basketball champions league contro l’Ucam Murcia. Da domani, giovedì 11 gennaio, la compagine isolana si metterà al lavoro per preparare la sfida dell'ultima giornata del girone di andata del campionato Lba contro Pesaro, in agenda sabato 13.



Federico Pasquini manda in campo Bamforth, Randolph, Jones, Hatcher e Polonara, coach Navarro risponde con Soko, Kloof, Hannah, Delia e Rojas. I biancoverdi scappano subito sul 7-0. Ad aprire le danze il canestro and one di Pierre, seguito da Jones e Polonara. Gli ospiti mettono a referto i primi punti con Hannah e due triple di Oleson li riporta in partita. Le due squadre si fronteggiano a viso aperto, il 2+1 di Soko porta gli spagnoli avanti. Non ci stanno però i sassaresi che, con un quintetto innovativo, rimettono la testa avanti: sono due bombe di Tavernari a chiudere il primo quarto avanti (19-17). Devecchi e Planinic portano avanti gli isolani. Ma l’Ucam trova con Delia, Soko e Hannah l’energia per mettere la testa avanti. Reazione locale con Planinic e Hatcher per la parità. Oleson e Rojas chiudono il primo tempo avanti 38-42.



Al rientro dall’intervallo lungo, il Banco subisce un pesante parziale dalla compagine spagnola, che scappa fino al +18. A suonare la carica Marco Spissu, fondamentale nel fermare l’emorragia e portare energia in difesa. I sassaresi accorciano le distanze e la terza frazione si chiude 55-67. I locali proseguono la rimonta condotti da Tavernari, bombardano dai 6.75 e si riportano ad un solo possesso di distanza. Break di 9-0 firmato Tavernari-Bamforth ed il tabellone dice 64-67 con 7’55’’ da giocare. Controbreak degli ospiti, che si riportano a +8, mentre il quinto fallo manda Tavernari in panchina. Bamforth si mette in proprio e trascina di nuovo i suoi ad un possesso di distanza (76-79). Gli spagnoli ricacciano indietro dall’arco con Hannah ed i fischi nei minuti finali (con l’antisportivo sanzionato a Jones ed il fallo in attacco del centro biancoverde) chiudono le speranze di rimonta dei biancoverdi. Bamforth accorcia lo scarto, ma al PalaSerradimigni finisce 88-94.



Coach Pasquini commenta: «Innanzitutto devo parlare della questione arbitrale, perché risulto il piagnone che si lamenta. Il concetto è molto semplice: io non penso che gli arbitri debbano decidere le partite. La situazione di stasera sul finale è stata questa: a un minuto e mezzo dalla fine ci sono due squadre che se la stanno giocando, la differenza è di un possesso e mezzo e si chiama un fallo. Non vedo perché questa partita debba essere chiusa in questa maniera. Se poi il problema è che era stato fischiato un fallo tecnico 5' prima agli avversari, allora dico che è una logica che non esiste, così come non esiste il fatto che proprio questa sera che abbiamo fatto una prestazione difensiva modesta alla fine noi abbiamo trenta falli e loro diciotto. Ecco, questo mi sembra qualcosa di particolare, qualcosa che non mi piace. Avremmo perso lo stesso, lo ribadisco, avremmo perso lo stesso, però mi resta la rottura di c... di non avercela giocata noi, che siamo in campo come giocatori e allenatori, che lavoriamo per fare questo. Detto questo, per quanto riguarda la partita, non mi era mai capitato prima che dopo 6', quattro giocatori mi chiedessero il cambio. Questo a dimostrazione del fatto che la partita contro Trento ci ha prosciugato molte energie. Da questo punto di vista, non siamo riusciti nel secondo e terzo quarto ad essere i soliti, ad essere brillanti dal punto di vista difensivo, perché non eravamo reattivi come lo eravamo tre giorni fa. Siamo stati bravi a riagganciare la partita con delle situazioni strane, con dei quintetti atipici, giocando molto piccoli, perché cercavo energie. Chiaramente giocando accelerati con degli assetti particolari ci può anche stare che abbiamo fatto qualche scelta offensive sbagliata. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, perché era una partita contro un avversario di alto livello e qualità. Continuiamo a tenere accesa la fiammella, vogliamo crederci, abbiamo quattro partite da vincere. Adesso la corsa va su Karsiyaka, che è quella che ci sta davanti con cui abbiamo differenza canestri positiva. Non voglio che nessuno si arrenda, questa sera è andata in questa maniera per cui complimenti a Murcia e peccato che non avessimo benzina come tre giorni fa».



Il coach dell’Ucam Murcia Ibor Navarro dichiara: «Sassari è una grande squadra. Sappiamo che quando giocano, soprattutto sul loro campo, che sono molto difficili da battere, che hanno con un grande spirito. Per questo anche quando siamo stati in vantaggio non abbiamo mai mollato e quando poi Sassari si è riavvicinata abbiamo alzato ancora l’intensità fino alla fine». Così Tavernari: «E’ stata una partita tosta, sapevamo della loro qualità. Abbiamo provato a lottare fin dall’inizio, a difendere duro, ma con una squadra così abbiamo pagato alcuni tiri fuori ritmo, alcuni errori a rimbalzo e difese sbagliate». Il play dell’Ucam Clevin Hannah: «E’ stata una grande partita, Sassari è un'ottima squadra. Ci aspettavamo una gara molto dura e ci siamo preparati a questo. Ce l’abbiamo messa tutta dall’inizio fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo».



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-UCAM MURCIA 88-94:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 5, Casula, Bamforth 18, Planinic 7, Devecchi 2, Randolph 5, Pierre 14, Jones 9, Hatcher 10, Polonara 6, Picarelli, Tavernari 12. Coach Federico Pasquini.

UCAM MURCIA: Soko 16, Mutic, Urtasun, Martin, Kloof 2, Martinez, Hannah 21, Oleson 19, Olaizola, Delia 14, Rojas 12, Lukovic 10. Coach Ibon Navarro.

PARZIALI: 19-17, 38-42, 55-67.



