Condividi | Red 7:58 L´importante riconoscimento al Dipartimento dell’Università degli studi di Sassari è arrivato da parte del Ministero dell´Istruzione, università e ricerca Scienze economiche e aziendali Uniss fra le eccellenze nazionali



SASSARI - L’Università degli studi di Sassari ottiene un importante riconoscimento ed entra nell’elenco delle eccellenze italiane. La pubblicazione da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca della graduatoria dei Dipartimenti di eccellenza ha confermato la qualità della ricerca e certificato il valore del progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “DiSea” (Area 13 “Scienze economiche e statistiche”). La rilevanza del risultato è ulteriormente confermata dal quadro nazionale. Fra i dipartimenti premiati, infatti, solo venticinque sono di università meridionali ed il DiSea è il primo dipartimento del sud nell’area delle discipline economiche, statistiche ed aziendali.



Nella stessa lista, comprendente diciotto Dipartimenti di area economica finanziati, figurano atenei prestigiosi come Ca’ Foscari, Bologna, Torino, Scuola superiore Sant’Anna, Padova. Il Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, istituito dalla Legge 232 del 2016, con uno stanziamento di oltre 271milioni di euro complessivi, nasce con l’obiettivo di finanziare i progetti dei 180 migliori Dipartimenti delle università statali. La selezione dei Dipartimenti ha premiato due aspetti: la qualità della ricerca (misurata dall’Indicatore standardizzato di performance dipartimentali calcolato dall’Anvur sulla base dei risultati della Vqr-Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014) ed il progetto di sviluppo dipartimentale per il quinquennio 2018-2022.



Il progetto dipartimentale del DiSea, finanziato con 5,4milioni di euro, è centrato sullo studio del Benessere equo e sostenibile, tema di profonda attualità e di grande impatto sociale e territoriale, e prevede la sinergica partecipazione delle diverse anime della ricerca sviluppata dal Dipartimento con il coinvolgimento di partner istituzionali. Il finanziamento ottenuto permetterà un vigoroso sviluppo della ricerca e dell’offerta formativa, attraverso un ingente investimento sul reclutamento di giovani ricercatori, la realizzazione di banche dati, la costruzione di laboratori per la didattica avanzata e l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, che rientra fra gli obiettivi strategici dell’Università di Sassari. Si tratta di una conferma del fatto che nel nord Sardegna è possibile studiare economia e molte altre materie ad alti livelli, senza la necessità di abbandonare l’Isola. Secondo il rettore Massimo Carpinelli, «il risultato ottenuto dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali rappresenta un eccezionale punto di partenza per l’avvio di un percorso di miglioramento della ricerca e della didattica, per il rafforzamento del suo ruolo cruciale nello sviluppo economico del territorio e per le sempre più numerose prospettive che l'Università di Sassari potrà offrire ai suoi studenti». Commenti SASSARI - L’Università degli studi di Sassari ottiene un importante riconoscimento ed entra nell’elenco delle eccellenze italiane. La pubblicazione da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca della graduatoria dei Dipartimenti di eccellenza ha confermato la qualità della ricerca e certificato il valore del progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “DiSea” (Area 13 “Scienze economiche e statistiche”). La rilevanza del risultato è ulteriormente confermata dal quadro nazionale. Fra i dipartimenti premiati, infatti, solo venticinque sono di università meridionali ed il DiSea è il primo dipartimento del sud nell’area delle discipline economiche, statistiche ed aziendali.Nella stessa lista, comprendente diciotto Dipartimenti di area economica finanziati, figurano atenei prestigiosi come Ca’ Foscari, Bologna, Torino, Scuola superiore Sant’Anna, Padova. Il Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, istituito dalla Legge 232 del 2016, con uno stanziamento di oltre 271milioni di euro complessivi, nasce con l’obiettivo di finanziare i progetti dei 180 migliori Dipartimenti delle università statali. La selezione dei Dipartimenti ha premiato due aspetti: la qualità della ricerca (misurata dall’Indicatore standardizzato di performance dipartimentali calcolato dall’Anvur sulla base dei risultati della Vqr-Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014) ed il progetto di sviluppo dipartimentale per il quinquennio 2018-2022.Il progetto dipartimentale del DiSea, finanziato con 5,4milioni di euro, è centrato sullo studio del Benessere equo e sostenibile, tema di profonda attualità e di grande impatto sociale e territoriale, e prevede la sinergica partecipazione delle diverse anime della ricerca sviluppata dal Dipartimento con il coinvolgimento di partner istituzionali. Il finanziamento ottenuto permetterà un vigoroso sviluppo della ricerca e dell’offerta formativa, attraverso un ingente investimento sul reclutamento di giovani ricercatori, la realizzazione di banche dati, la costruzione di laboratori per la didattica avanzata e l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, che rientra fra gli obiettivi strategici dell’Università di Sassari. Si tratta di una conferma del fatto che nel nord Sardegna è possibile studiare economia e molte altre materie ad alti livelli, senza la necessità di abbandonare l’Isola. Secondo il rettore Massimo Carpinelli, «il risultato ottenuto dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali rappresenta un eccezionale punto di partenza per l’avvio di un percorso di miglioramento della ricerca e della didattica, per il rafforzamento del suo ruolo cruciale nello sviluppo economico del territorio e per le sempre più numerose prospettive che l'Università di Sassari potrà offrire ai suoi studenti».