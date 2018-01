Condividi | Red 22:56 Da lunedì 15 a giovedì 18 gennaio, Orosei ed i Comuni della Valle del Cedrino si presentano ad una ventina di operatori turistici, giornalisti e travel blogger provenienti da sette diversi Paesi europei, con l’obiettivo concreto di allungare la stagione turistica e conquistare nuovi mercati L´altra stagione della Valle del Cedrino



OROSEI – Da lunedì 15 a giovedì 18 gennaio, Orosei ed i Comuni della Valle del Cedrino si presentano ad una ventina di operatori turistici, giornalisti e travel blogger provenienti da sette diversi Paesi europei, con l’obiettivo concreto di allungare la stagione turistica e conquistare nuovi mercati. L’iniziativa ricade nel progetto “L’altra stagione della Valle del Cedrino”, che sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma nelle sale dell’Hotel Baia Marina di Orosei, in Via del Mare 122, lunedì 15, alle 10. Previsti gli interventi del sindaco di Orosei Nino Canzano, dell’assessore regionale al Turismo Barbara Argiolas, del commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, del presidente della Camera di commercio di Nuoro Agostino Cicalò e dell’assessore al Turismo del Comune di Orosei Giovanni Vardeu. Commenti OROSEI – Da lunedì 15 a giovedì 18 gennaio, Orosei ed i Comuni della Valle del Cedrino si presentano ad una ventina di operatori turistici, giornalisti e travel blogger provenienti da sette diversi Paesi europei, con l’obiettivo concreto di allungare la stagione turistica e conquistare nuovi mercati. L’iniziativa ricade nel progetto “L’altra stagione della Valle del Cedrino”, che sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma nelle sale dell’Hotel Baia Marina di Orosei, in Via del Mare 122, lunedì 15, alle 10. Previsti gli interventi del sindaco di Orosei Nino Canzano, dell’assessore regionale al Turismo Barbara Argiolas, del commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, del presidente della Camera di commercio di Nuoro Agostino Cicalò e dell’assessore al Turismo del Comune di Orosei Giovanni Vardeu.