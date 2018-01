Condividi | Red 18:37 Lo ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna, mentre procede la definizione dei dettagli operativi di LavoRas. Nei lavori della mattinata, si sono valutati i dettagli e le modalità con cui verrà attuato l'intervento straordinario sul lavoro «Determinati contro la disoccupazione»



CAGLIARI - Secondo incontro operativo, ieri (venerdì) a Villa Devoto, per l’individuazione degli strumenti che daranno attuazione al programma LavoRas. Alla riunione, guidata dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, hanno preso parte gli assessori regionali del Lavoro Virginia Mura e della Programmazione Raffaele Paci, insieme ai dirigenti dell’Agenzia del lavoro, di Aspal ed ai tecnici di Presidenza ed Assessorati.



«Procediamo con determinazione e impegno per combattere la disoccupazione a tutti i livelli - ha dichiarato Pigliaru - ma dobbiamo e vogliamo riservare un’azione ancora maggiore nell’affrontare quella giovanile, perché un giovane disoccupato rappresenta un rischio per il futuro dell’intera regione. Ecco perché è fondamentale disegnare politiche efficaci in questa direzione: i nostri giovani sono risorse, verso le quali siamo pronti ad investire sempre di più, stimolando l’interesse delle aziende ad assumere e l’autoimpiego. In parallelo si sono valutate le tipologie di cantiere immediatamente attivabili e i criteri di accesso, soprattutto per i disoccupati di lunga durata. Sui cantieri, infatti, - ha concluso il presidente - saranno messi a correre da subito 35milioni di euro resi disponibili nell'ambito del Fondo di sviluppo e coesione in capo alla Presidenza».



Nei lavori della mattinata, si sono valutati i dettagli e le modalità con cui verrà attuato l'intervento straordinario sul lavoro, in vista degli incontri con le parti sociali e con i rappresentanti delle autonomie locali che sono già convocati, all'interno della cabina di regia della programmazione unitaria, per lunedì 15 gennaio. La prossima riunione interna riservata a LavoRas, su cui si procede a ritmi serrati, è fissata per venerdì 19.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI - Secondo incontro operativo, ieri (venerdì) a Villa Devoto, per l’individuazione degli strumenti che daranno attuazione al programma LavoRas. Alla riunione, guidata dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, hanno preso parte gli assessori regionali del Lavoro Virginia Mura e della Programmazione Raffaele Paci, insieme ai dirigenti dell’Agenzia del lavoro, di Aspal ed ai tecnici di Presidenza ed Assessorati.«Procediamo con determinazione e impegno per combattere la disoccupazione a tutti i livelli - ha dichiarato Pigliaru - ma dobbiamo e vogliamo riservare un’azione ancora maggiore nell’affrontare quella giovanile, perché un giovane disoccupato rappresenta un rischio per il futuro dell’intera regione. Ecco perché è fondamentale disegnare politiche efficaci in questa direzione: i nostri giovani sono risorse, verso le quali siamo pronti ad investire sempre di più, stimolando l’interesse delle aziende ad assumere e l’autoimpiego. In parallelo si sono valutate le tipologie di cantiere immediatamente attivabili e i criteri di accesso, soprattutto per i disoccupati di lunga durata. Sui cantieri, infatti, - ha concluso il presidente - saranno messi a correre da subito 35milioni di euro resi disponibili nell'ambito del Fondo di sviluppo e coesione in capo alla Presidenza».Nei lavori della mattinata, si sono valutati i dettagli e le modalità con cui verrà attuato l'intervento straordinario sul lavoro, in vista degli incontri con le parti sociali e con i rappresentanti delle autonomie locali che sono già convocati, all'interno della cabina di regia della programmazione unitaria, per lunedì 15 gennaio. La prossima riunione interna riservata a LavoRas, su cui si procede a ritmi serrati, è fissata per venerdì 19.Nella foto: un momento dell'incontro