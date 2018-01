Condividi | Mariangela Pala 15:46 Ancora chiuse la sala musica e la sala computer realizzate al piano terra della Casa delle Associazioni di Porto Torres. La stanza del Centro di creatività giovanile dedicato ai musicisti locali era stata finanziata con 160mila euro grazie alla presentazione di un progetto dell’amministrazione Mura Casa delle Associazioni: sala prove ancora chiusa



PORTO TORRES - Ancora chiuse la sala musica e la sala computer realizzate al piano terra della Casa delle Associazioni. Si attende da troppo tempo l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la gestione dei due spazi. La stanza del Centro di creatività giovanile dedicato ai musicisti locali era stata finanziata con 160mila euro grazie alla presentazione di un progetto dell’amministrazione Mura, che prevedeva una sala di registrazione per i giovani che nel tempo libero volevano dedicarsi alle attività musicali.



A tutt’oggi a distanza di diversi anni quello spazio è rimasto inaccessibile e per motivi che di certo non giustificano tali ritardi. Tempo fa il sindaco Sean Wheeler, aveva risposto ad una interrogazione e successiva segnalazione presentata dal consigliere Costantino Ligas sostenendo che mancava l’applicazione del neon nella sala prove, e in seguito l’assessore al Bilancio Domenico Vargiu, spiegava la necessità di predisporre un Regolamento per l’utilizzo delle due sale. Eppure quei locali sono già dotati delle attrezzature previste dal finanziamento stesso con cabina insonorizzata, gli strumenti musicali con arredi per la sala computer e sistema di riscaldamento con tanto di portoncino blindato.



