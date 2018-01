Condividi | M.P. 21:38 Seconda vittoria consecutiva per il Gsd Key Estate Porto Torres nella Serie A di basket in carrozzina Gsd Porto Torres, espugnato il campo del Varese



PORTO TORRES - Seconda vittoria consecutiva per il Gsd Key Estate Porto Torres nella Serie A di basket in carrozzina. La squadra di coach Lamine Sene ha espugnato il campo della Cimberio HS Varese imponendosi con il punteggio di 61-55, nella gara valevole per la prima giornata di ritorno del massimo campionato Fipic. Partita equilibrata nelle prime due frazioni, a differenza delle ultime due: nella terza, infatti è stato il Gsd a prendere con decisione in mano le redini del gioco, mentre nell’ultima i padroni di casa si sono lanciati nella rimonta, riuscendo a salvare la differenza canestri (+11 nella gara di andata), utile in un eventuale arrivo a pari punti (al momento Varese ha 2 punti in più in classifica).



Vittoria comunque importantissima, in ottica salvezza, per i turritani.

Primo quarto con le due squadre molto vicine nel punteggio. Nella parte centrale della frazione, la Key Estate riesce a portarsi in vantaggio di due possessi (8-4 a 4’31” dalla prima sirena), ma la Cimberio risponde subito e trova la parità sull’8-8. I padroni di casa mettono per la prima volta il naso avanti sul 10-9, a 2’44” dalla fine del periodo, poi inizia un botta e risposta ed al 10’ il tabellone dice 17-14 per i varesini.



In avvio di secondo quarto è ancora la Cimberio a condurre, fino al 22-16 segnato a 8’ dall’intervallo. Il Gsd, trainato da Munn e Gharibloo, non si fa attendere e 2’30” più tardi rientra sul -1 (24-25). Varese prova ancora l’allungo (29-24), ma una folata di Haidari, coadiuvato da Falchi, riporta la Key Estate in vantaggio, sul 31-30, ad 1’44” dalla pausa lunga, che arriva poi sul 31-31. La terza frazione vede un Gsd pressoché incontrastato. Falchi, Munn, Haidari e Gharibloo sono implacabili, mentre i padroni di casa riescono a mettere a segno solo 4 punti in 10’. Al termine del quarto per i turritani c’è il massimo vantaggio, sul 54-35. Negli ultimi 10’ sale, invece, in cattedra la Cimberio HS Varese, che parte con un parziale di 14-4. Il Gsd riesce a controllare il match, ma i varesini mantengono a proprio favore la differenza canestri.



Cimberio Hs Varese – Gsd Key Estate Porto Torres 55-61 (17-14, 14-17, 4-23, 20-7)



Cimberio Hs Varese (22/55, 1/2, 8/12 T.L.) – Binda 12 (4/8, 4/7 t.l.), De Barros Correia 10 (2/6, 1/1, 3/3 t.l.), Silva 13 (6/14, 1/2 t.l.), Roncari 10 (5/13, 0/1), Nava (0/3 da 2), Marinello 10 (5/9), Damiano (0/1 da 2), Gonzales Rodriguez n.e., Castorino n.e., Paonessa n.e., Fiorentini, Segreto (0/1 da 2). All. Bottini



