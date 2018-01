Condividi | Red 15:09 All´esordio stagionale ad Ozieri, per la quinta prova del Gran prix Marco Garau, Luciano Catogno si è piazzato al secondo posto nella categoria Master 5. Tra le donne, secondo posto per il nuovo acquisto Simona Lecca e terzo per Bianca Maria Manca Ciclocross: Algherobike sul podio



ALGHERO - Dopo la pausa natalizia, riparte il ciclocross ed è subito podio per i bikers algheresi. Ieri (domenica), Ozieri ha ospitato la quinta prova del Gran prix Marco Garau, gara ciclistica specialità ciclocross. La manifestazione è stata organizzata dalla società locale Ozierese Carrera 1981. Il percorso, molto vario, con diversi passaggi fettuciati sullo sterrato ed impedimenti sia naturali, sia artificiali lo rendevano molto impegnativo. Sempre folta la presenza degli atleti provenienti da tutta l’Isola: oltre cento al via.



Nella prima partenza, riservata alle categorie giovanili con 30' di gara, subito in evidenza Onofrio Ruiu, che nella categoria Esordienti, dopo una partenza non esaltante, si lanciava in una poderosa rimonta agganciando la quarta piazza ad un soffio dal podio. A seguire la seconda partenza, da 40', per i Master 4, 5, 6 e Junior. Prestazione da incorniciare per Luciano Catogno, che per quasi tutta la gara riusciva a tenere testa al primo, ma poi nel finale, per l’inesperienza ed anche un po' di stanchezza si doveva accontentare del secondo gradino del podio nella Master 5.



Sempre nella stessa fascia da 40', c’erano anche Bianca Maria Manca ed il nuovo acquisto Algherobike 2018, la forte Simona Lecca, che otteneva un ottimo secondo posto di categoria seguita proprio da Manca, terza. Ultima partenza la terza fascia, quella da un’ora di gara, dove si schierava Cristian Calabria nella categoria Master 3. Questa volta, l'ottima partenza iniziale non è stata vanificata, ma resa fruttuosa da una gran gara in crescendo, che lo faceva chiudere egregiamente in quarta posizione, dietro a grandi campioni della categoria. Sempre grande incitameto dai supporters al seguito della compagine algherese. Appuntamento domenica 21 gennaio, ad Ussana, per la sesta prova del Gran prix.



