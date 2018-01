Condividi | M.P. 18:47 ltre quaranta moto per la presentazione ufficiale dell’associazione Vespa Club Porto Torres che domenica mattina ha aperto per l’occasione ha aperto il tesseramento anche a nuovi soci Vespa Club Porto Torres: oltre 40 moto in mostra



PORTO TORRES - Tutti in fila per far mostra di sé sul Lungomare Balai di fronte al Tropical bar. Oltre quaranta moto per la presentazione ufficiale dell’associazione Vespa Club Porto Torres che domenica mattina ha aperto per l’occasione ha aperto il tesseramento anche a nuovi soci.



Presenti tutti gli iscritti e naturalmente appassionati e curiosi da tutta l'isola per assistere al raduno delle colorate e tipiche moto Vespa, modello di scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 1946, su progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio. Prodotti di disegno industriale più famosi al mondo e più volte utilizzato come simbolo del design italiano. Domenica la festa si è conclusa con degli omaggi e l’aperitivo di benvenuto.



L'associazione Vespa Club Porto Torres nasce allo scopo di unire una grande passione per lo storico marchio e promuovere attività ricreative, mettendo insieme tutti gli appassionati della mitica Vespa. L'attuale direttivo è formato da Daniela Giannichedda ( Presidente del club turritano ), Gabriele Arrigo, Enrico Pace, Manlio Molinari, Antonio Giannichedda, Italo Giannichedda, Fabrizio Rocca, Antonello Iacomino, Antonio Cau, Vincenzo Orlando, Pier Luigi Puledda e Nello Arrigo.