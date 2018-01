Condividi | Red 15:06 Il Centro funzionale decentrato-Settore meteo dell´Arpas ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche da oggi alle 22, a mercoledì alla stessa ora Rischio burrasca sul nord Sardegna



ALGHERO - Il Centro funzionale decentrato-Settore meteo dell'Arpas ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche da oggi (martedì) alle 22, a domani, mercoledì 17 gennaio, alla stessa ora. Previsti forti venti e mareggiate sul nord dell'Isola.



Infatti, stando all'avviso, «dalla serata di oggi e per le successive 24 ore, sono previsti: venti di forte intensità da ovest sulle coste settentrionali dell'Isola, in successiva rotazione da nord-ovest e in progressiva estensione a quelle occidentali dalla mattina di domani; rinforzi a burrasca da ovest nord-ovest sulle Bocche di Bonifacio sulla fascia costiera della Sardegna nord-orientale e sull'Arcipelago della Maddalena; possibili mareggiate sulle coste esposte».



Come si legge nella sintesi della situazione e dell'evoluzione sinnotica meteorologica dell'Arpas, «il passaggio di una saccatura nella media e alta troposfera induce una ciclogenesi secondaria sul golfo di Genova, con aumento dei gradienti barici e conseguenti venti di ponente o maestrale anche sulla Sardegna».