Condividi | Mariangela Pala 22:42 Ieri notte intorno alle 3.30 è finita nel mirino dei piromani una Lancia Y parcheggiata in via Pertini vicino al civico 26 di una palazzina in prossimità dell’incrocio con via Dante nella zona cosiddetta C1/2 In fiamme una Lancia Y: escalation fuori controllo



PORTO TORRES - Dodici macchine in un anno e oltre settanta in cinque anni. E’ il bilancio delle vetture distrutte dalle fiamme che non accenna ad arrestarsi. Ieri notte intorno alle 3.30 è finita nel mirino dei piromani una Lancia Y parcheggiata in via Pertini vicino al civico 26 di una palazzina in prossimità dell’incrocio con via Dante nella zona cosiddetta C1/2.



vigili del fuoco hanno spento le fiamme che partite dal vano motore hanno divorato in pochi istanti la macchina distruggendo l’intero abitacolo. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale che hanno cercato di rintracciare il proprietario. I pompieri non hanno rinvenuto alcuna traccia di liquido infiammabile ma non si esclude la matrice dolosa. A dare l’allarme uno dei residenti accortosi delle fiamme alte che hanno fatto scoppiare i pneumatici riducendo in frantumi i vetri delle portiere.



È difficile capire se gli atti incendiari finora accertati siano tutti della stessa matrice e abbiano tutti lo stesso significato, l’unica cosa sicura è che sono tutti di origine dolosa. Individuati di volta in volta come semplici atti di vandalismo, avvertimenti, minacce, ritorsioni o vendette, certo è che sono troppi per non pretendere un immediato intervento. L’ultimo episodio è successo agli inizi del mese di dicembre quando un camion Daily in riparazione presso un’officina in via Antonelli e privo di batteria era stato danneggiato da in incendio doloso. Ancora prima, a novembre, un disoccupato aveva subito un doppio attentato, prima i piromani avevano tentato di appiccare il fuoco alla sua auto, mentre dall’altra parte della città qualcuno aveva sabotato la sua barca. PORTO TORRES - Dodici macchine in un anno e oltre settanta in cinque anni. E’ il bilancio delle vetture distrutte dalle fiamme che non accenna ad arrestarsi. Ieri notte intorno alle 3.30 è finita nel mirino dei piromani una Lancia Y parcheggiata in via Pertini vicino al civico 26 di una palazzina in prossimità dell’incrocio con via Dante nella zona cosiddetta C1/2.vigili del fuoco hanno spento le fiamme che partite dal vano motore hanno divorato in pochi istanti la macchina distruggendo l’intero abitacolo. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale che hanno cercato di rintracciare il proprietario. I pompieri non hanno rinvenuto alcuna traccia di liquido infiammabile ma non si esclude la matrice dolosa. A dare l’allarme uno dei residenti accortosi delle fiamme alte che hanno fatto scoppiare i pneumatici riducendo in frantumi i vetri delle portiere.È difficile capire se gli atti incendiari finora accertati siano tutti della stessa matrice e abbiano tutti lo stesso significato, l’unica cosa sicura è che sono tutti di origine dolosa. Individuati di volta in volta come semplici atti di vandalismo, avvertimenti, minacce, ritorsioni o vendette, certo è che sono troppi per non pretendere un immediato intervento. L’ultimo episodio è successo agli inizi del mese di dicembre quando un camion Daily in riparazione presso un’officina in via Antonelli e privo di batteria era stato danneggiato da in incendio doloso. Ancora prima, a novembre, un disoccupato aveva subito un doppio attentato, prima i piromani avevano tentato di appiccare il fuoco alla sua auto, mentre dall’altra parte della città qualcuno aveva sabotato la sua barca.