Condividi | P.P. 18:50 Trapelano le prime bozze ai percorsi. Quattro i giorni di gare col confermatissimo quartier generale nella città di Alghero. Motori accesi dal 7 al 10 giugno. Entro un mese il calendario ufficiale. Ecco le ultime indiscrezioni: in forse la crono dell'Argentiera Wrc per il 5° anno sceglie Alghero



ALGHERO - Si scaldano i motori dell'organizzazione dell'edizione 2018 del Rally Italia Sardegna, in programma dal 7 al 10 giugno. La settima tappa del Wrc Mondiale, si snoderà ancora una volta principalmente nel Nord dell’Isola, con base nella città di Alghero. Difficile, infatti, trovare un luogo che per bellezza e logistica riesca a superare lo splendido scenario regalato dalla città di Alghero, che per la kermesse mondiale dedica una settimana di eventi e riserva gli spazi più prestigiosi della città.



Per il quinto anno di fila, il parco assistenza sarà ospitato tra le banchine del porto turistico, dove troveranno spazio i team Toyota, Ford M-Sport, Citroen e Hyundai, mentre nel Piazzale della Pace saranno installate le assistenze dei team iscritti al Wrc2 e Wrc3. La sala stampa, direzione gara e il quartier generale del Rally saranno ospitati anche in questa occasione nel Quarter di Largo San Francesco, nel cuore della città.



Al netto degli eventi collaterali, sempre numerosi ad Alghero e sul territorio, dovrebbero essere quattro i giorni effettivi di gare, con l'avvio dei motori il 7 giugno, quando si dovrebbe svolgere lo shakedown nella prima mattinata, mentre in serata dovrebbe essere confermata la prova-spettacolo alla Ittiri Arena, sempre seguitissima dagli appassionati. Da venerdì 8 giugno si parte con le prove speciali: quasi certe le tappe di Ardara, Tula, Castelsardo e la Tergu-Osilo. Sabato 9 le gare dovrebbero spostarsi sul Monte Acuto, con i passaggi di Coiluna – Loelle, Monti di Alà e Monte Lerno. In forse domenica 10 giugno la spettacolare crono dell'Argentiera, la tappa che per due stagioni di seguito è stata insignita quale miglior prova dell'intero mondiale rally. Commenti ALGHERO - Si scaldano i motori dell'organizzazione dell'edizione 2018 del Rally Italia Sardegna, in programma dal 7 al 10 giugno. La settima tappa del Wrc Mondiale, si snoderà ancora una volta principalmente nel Nord dell’Isola, con base nella città di Alghero. Difficile, infatti, trovare un luogo che per bellezza e logistica riesca a superare lo splendido scenario regalato dalla città di Alghero, che per la kermesse mondiale dedica una settimana di eventi e riserva gli spazi più prestigiosi della città.Per il quinto anno di fila, il parco assistenza sarà ospitato tra le banchine del porto turistico, dove troveranno spazio i team Toyota, Ford M-Sport, Citroen e Hyundai, mentre nel Piazzale della Pace saranno installate le assistenze dei team iscritti al Wrc2 e Wrc3. La sala stampa, direzione gara e il quartier generale del Rally saranno ospitati anche in questa occasione nel Quarter di Largo San Francesco, nel cuore della città.Al netto degli eventi collaterali, sempre numerosi ad Alghero e sul territorio, dovrebbero essere quattro i giorni effettivi di gare, con l'avvio dei motori il 7 giugno, quando si dovrebbe svolgere lo shakedown nella prima mattinata, mentre in serata dovrebbe essere confermata la prova-spettacolo alla Ittiri Arena, sempre seguitissima dagli appassionati. Da venerdì 8 giugno si parte con le prove speciali: quasi certe le tappe di Ardara, Tula, Castelsardo e la Tergu-Osilo. Sabato 9 le gare dovrebbero spostarsi sul Monte Acuto, con i passaggi di Coiluna – Loelle, Monti di Alà e Monte Lerno. In forse domenica 10 giugno la spettacolare crono dell'Argentiera, la tappa che per due stagioni di seguito è stata insignita quale miglior prova dell'intero mondiale rally.