Bandi per borse di studio e buoni libro

SASSARI - Fino a martedì 23 febbraio, è possibile presentare la domanda per usufruire degli interventi a favore del diritto di studio. Si tratta delle borse di studio per l'anno 2016/17 e del “buono libro”.



Le prime sono rivolte agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un Isee in corso di validità fino a 14.650euro e saranno attribuite esclusivamente in base all'Isee, per un importo massimo di 200euro a studente, indipendentemente dalla scuola frequentata. I buoni libro (anno 2017/18) riguardano gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un Isee in corso di validità inferiore o uguale a 14.650euro e saranno assegnati in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili.



Sul sito internet istituzionale del Comune, sono pubblicati bando integrale e modulistica. Per ulteriori informazioni, si può contattare il Settore Attività educative, giovanili e sportive di Via Venezia 2, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12, ed il martedì, dalle 15 alle 17, o telefonare al numero 079/279678.