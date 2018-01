Condividi | M.V. 19:19 La nuova startup politica "Dieci volte meglio" mette radici in Sardegna e ad Alghero. Sabato e domenica banchetti informativi per la raccolta firme in Piazza Civica e Piazza Sulis Politiche: banchetti arancioni ad Alghero



ALGHERO - E' una corsa contro il tempo quella intrapresa dalla nuova startup politica "Dieci volte meglio", che mette radici anche in Sardegna e ad Alghero, città dove presenta il primo candidato ufficiale alle Politiche di marzo, Alberto Lobrano [



Previsti per le giornate di sabato 20 gennaio e domenica 21 i banchetti informativi in Piazza Civica e Piazza Sulis dove spiccherà il colore arancione del simbolo. Nell'occasione sarà possibile raccogliere le firme e ricevere il materiale informativo per sostenere il progetto politico di rinnovamento del paese.



A guidare il nascente movimento a livello nazionale è l'imprenditore veronese Andrea Dusi. "Dieci volte meglio" può contare su oltre 800 mila euro per la campagna elettorale ottenuti finora attraverso la raccolta fondi, «con l'intento di mettere al centro delle azioni e delle linee guida le persone». «I cittadini - si legge nel programma elettorale - sono spesso vittime di ingiuste disparità e molti talenti vengono sprecati. C’è quindi l’immediata necessità di cambiamenti concreti: sia diffondendo una maggiore sensibilità che adottando azioni positive».



Nella foto: il coordinatore regionale "10 Volte Meglio", l'algherese Massimiliano Moro Commenti ALGHERO - E' una corsa contro il tempo quella intrapresa dalla nuova startup politica "Dieci volte meglio", che mette radici anche in Sardegna e ad Alghero, città dove presenta il primo candidato ufficiale alle Politiche di marzo, Alberto Lobrano [ LEGGI ]. Da Alghero arriva anche il neo coordinatore regionale, Massimiliano Moro, impegnato nel non facile obiettivo di organizzare il movimento sul territorio.Previsti per le giornate di sabato 20 gennaio e domenica 21 i banchetti informativi in Piazza Civica e Piazza Sulis dove spiccherà il colore arancione del simbolo. Nell'occasione sarà possibile raccogliere le firme e ricevere il materiale informativo per sostenere il progetto politico di rinnovamento del paese.A guidare il nascente movimento a livello nazionale è l'imprenditore veronese Andrea Dusi. "Dieci volte meglio" può contare su oltre 800 mila euro per la campagna elettorale ottenuti finora attraverso la raccolta fondi, «con l'intento di mettere al centro delle azioni e delle linee guida le persone». «I cittadini - si legge nel programma elettorale - sono spesso vittime di ingiuste disparità e molti talenti vengono sprecati. C’è quindi l’immediata necessità di cambiamenti concreti: sia diffondendo una maggiore sensibilità che adottando azioni positive».Nella foto: il coordinatore regionale "10 Volte Meglio", l'algherese Massimiliano Moro