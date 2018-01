Condividi | M.V. 17:37 Ferme le corse tra Santa Teresa e Bonifacio e problemi con i collegamenti a Porto Torres e Olbia. Raffiche di ponente che hanno raggiunto anche i 100 chilometri orari Burrasca, è caos-traghetti al nord



OLBIA - Il vento con raffiche di ponente che hanno raggiunto anche i 100 chilometri orari stanno creando disagi nei collegamenti marittimi in Sardegna. La nave proveniente da Civitavecchia ha attraccato al porto di Olbia con due ore di ritardo.



Il traghetto Nuraghes che doveva partire martedì sera da Genova per raggiungere Porto Torres ha lasciato gli ormeggi solo questa mattina (mercoledì), per raggiungere il porto nel tardo pomeriggio. A Golfo Aranci il Sardinia Regina ha ormeggiato con un'ora e mezza di ritardo a causa delle condizioni meteo.



Infine i collegamenti a Santa Teresa di Gallura con Bonifacio, in Corsica, sono interrotti da martedì sera. Il vento, durante la notte, ha soffiato con forte intensità, come annunciato dall'allerta meteo lanciata dalla Protezione civile della Regione Sardegna.