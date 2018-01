Condividi | A.S. 21:20 Non solo Ryanair: Dal 25 marzo riparte lo storico collegamento tra la città di Alghero e Barcellona. Sarà operato dalla compagnia Vueling fino alla fine di ottobre. Già in vendita i biglietti Vueling sull´Alghero-Barcellona



Rispetto al vecchio volo operato da Ryanair su Girona, la Vueling atterra all'aeroporto El Prat. La compagnia aveva partecipato nel novembre scorso al bando regionale sulla destagionalizzazione presentando l'offerta proprio sull'Alghero-Barcellona [ Commenti ALGHERO - Domenica 25 marzo. E' la data che segna l'inizio della summer 2018 sull'aeroporto internazionale di Alghero. Non solo riprenderanno in quella data le operazione in regime di base per la compagnia irlandese Ryanair [ LEGGI ], con i primi collegamenti sul Belgio (Bruxelles) e la Germania (Memmingen), ma verrà riattivato lo storico collegamento tra la città di Alghero e Barcellona.Un nuovo colpo messo a segno da Sogeaal, che proprio nelle scorse settimane ha firmato l'accordo sindacale sui 45 esuberi, che per ora esclude il ricorso al licenziamento per i lavoratori aeroportuali [ LEGGI ]. Ad operarlo sarà la compagnia iberica a basso costo Vueling. Il volo, che mancava dall'operativo del Riviera del Corallo dall'aprile del 2016 (se si esclude il tentativo fallito del charter People Fly), sarà bisettimanale, con partenze il mercoledì e la domenica fino al mese di ottobre.Rispetto al vecchio volo operato da Ryanair su Girona, la Vueling atterra all'aeroporto El Prat. La compagnia aveva partecipato nel novembre scorso al bando regionale sulla destagionalizzazione presentando l'offerta proprio sull'Alghero-Barcellona [ LEGGI ]. La riattivazione del collegamento tra la città catalana di Sardegna e Barcellona colma una distanza anche culturale: le richieste in tal senso, infatti, avevano visto protagonisti, oltre alle istituzioni locali col sindaco di Alghero in testa, anche le associazioni culturali e imprenditoriali.