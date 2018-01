Condividi | Red 7:02 Domani mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna incontrerà il ministro dell´Interno a Nuoro. Sul tavolo della discussione, la sicurezza degli amministratori locali e l´accoglienza dei migranti Sicurezza: Pigliaru incontra Minniti



NUORO - Accoglienza dei migranti e sicurezza degli amministratori locali sono i temi al centro degli incontri, domani, giovedì 18 gennaio, a Nuoro, tra il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ed il ministro dell’Interno Marco Minniti. Alle 10, nella sede della Prefettura, Pigliaru e Minniti, con gli assessori regionali Filippo Spanu, Luigi Arru e Donatella Spano, prenderanno parte alla riunione del Tavolo di coordinamento regionale sui flussi migratori non programmati per fare il punto sulle iniziative di integrazione in corso di attuazione a livello regionale.



Inoltre, verrà esaminata, alla presenza del sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu, la situazione del Centro di permanenza per il rimpatrio, importante deterrente per i flussi migratori diretti dall'Algeria. Alle 11, Francesco Pigliaru e Marco Minniti saranno all’Istituto d’istruzione superiore “Ciusa” per un incontro con gli studenti sul tema dell’accoglienza dei migranti. Saranno presenti gli assessori Filippo Spanu e Giuseppe Dessena.



Alle 12.15, nella sala della Provincia, il presidente della Regione e l’esponente del Governo, insieme all’assessore regionale degli Enti locali Cristiano Erriu, si riuniranno per discutere della sicurezza degli amministratori locali. Interverranno i presidenti di Anci e Cal Emiliano Deiana ed Andrea Soddu, una delegazione composta da venticinque sindaci, il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, i prefetti ed i rappresentanti delle Forze dell’ordine. Al termine dell’ultimo incontro, Pigliaru e Minniti incontrano i giornalisti.



