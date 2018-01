Condividi | Red 16:21 Da sabato 20 a martedì 30 gennaio, per celebrare il “Giorno della memoria”, il Teatro d’Inverno propone ad Alghero “La memoria viva: viaggio nel nostro presente”, una serie di appuntamenti culturali aperti a tutti, con una particolare attenzione per i giovani e studenti Teatro, cinema, danza per il Giorno della Memoria



ALGHERO - Da sabato 20 a martedì 30 gennaio, per celebrare il “Giorno della memoria”, il Teatro d’Inverno propone “La memoria viva: viaggio nel nostro presente”, una serie di appuntamenti culturali aperti a tutti, con una particolare attenzione per i giovani e studenti. Il Teatro Civico e la Sala conferenze de Lo Quarter di Alghero ospiteranno quattro allestimenti teatrali ed una proiezione cinematografica che racconteranno, da punti di vista diversi, gli anni bui attraversati dall'Europa durante il nazifascismo.



A dare inizio al percorso nella memoria storica sarà la compagnia cagliaritana Il Crogiuolo, con lo spettacolo scritto e diretto da Rita Atzeri “In un cielo di stelle gialle... bianche farfalle”, rivolto a ragazzi dagli otto ai tredici anni. L’appuntamento è per sabato 20, alle 11, nella Sala conferenze de Lo Quarter. Il primo appuntamento rivolto al pubblico generico è previsto per lunedì 22, alle 18, sempre a Lo Quarter. Si tratta della proiezione del documentario “Maestro”, di Alexander Valente, a cura della Società Umanitaria di Alghero. Il film racconta la storia di Francesco Loroto, un compositore di Barletta che da vent'anni ricerca, raccoglie, trascrive ed esegue con la sua orchestra le musiche composte dagli internati nei campi di concentramento.



Nelle giornate successive, gli appuntamenti si sposteranno nel Teatro Civico. Mercoledì 24, alle 20, per il pubblico generico, e giovedì 25, alle 9.30 ed alle 11.30, per gli studenti delle scuole superiori, andrà in scena lo spettacolo “Una giornata particolare”, trasposizione teatrale dell'omonima pellicola di Ettore Scola a cura di Teatro d'Inverno e Sarda Movie per la regia di Giuseppe Ligios, che ne è anche interprete con Elisabetta Dettori. Venerdì 26, alle 11, per gli studenti, ed in replica alle 20, sarà la volta della performance di teatrodanza “Viaggio di piombo”, a cura del Centro Studi Ichnu, con coreografie di Alessandra Labarbiera, drammatizzazione di Giuseppe Ligios, interpretata dagli allievi dei corsi di danza e recitazione e la partecipazione dell'associazione Ammentu.



