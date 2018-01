Condividi | Red 16:05 Il team algherese ingrana la marcia e parte per un 2018 roboante e pieno di appuntamenti e novità. Se ne parlerà domenica 21 gennaio, alle 11, nella Sala conferenze de Lo Quarter, in occasione l’assemblea dei soci e simpatizzanti Semaforo verde per il Team Alghero corse



ALGHERO - Il Team Alghero corse ingrana la marcia e parte per un 2018 roboante e pieno di appuntamenti e novità. Se ne parlerà domenica 21 gennaio, alle 11, nella Sala conferenze de Lo Quarter, in occasione l’assemblea dei soci e simpatizzanti. L’evento che vedrà la partecipazione di tutti gli associati e dei piloti è aperto a tutti e ci sarà la possibilità di attuare il tesseramento per chi volesse iscriversi al Tac.



sarà una stagione motoristica piena con gare, già da aprile, con la seconda edizione dello Slalom del Villanova, per poi passare, a fine maggio, all’atteso Slalom Riviera del Corallo, sull’Alghero-Scala Piccada. A novembre, la novità del Challenge, previsto nel Piazzale della Pace, ad Alghero. La Fm Car di Filippo Mura, nuovo direttore sportivo del team, è l’altra novità. La scuderia si occuperà di supportare i piloti del team algherese.



Il 2018 segna il 35esimo anno di attività per il Tac, che da cinque vede la sua guida affidata al presidente Tore Bellu, coadiuvato dal vice Pier Vittorio Farris e da tanti altri validissimi e preparati dirigenti, che formano il cuore pulsante di questa importante realtà sportiva motoristica. I presupposti ci sono tutti. Si prosegue sempre per cercare di migliorare su tutti i fronti per andare incontro alle esigenze di piloti e soci.



