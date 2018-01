Condividi | Red 17:09 Il primo cittadino di Sassari è tra i membri del Comitato istituzionale d´ambito di Egas, insieme ai sindaci di Macomer Antonio Onorato Succu, di Maracalagonis Mario Fadda e di Nurachi Renzo Ponti, che partecipano al comitato insieme al presidente della Regione o a un suo delegato Egas, nuovo Comitato istituzionale d´ambito



SASSARI - Il primo cittadino di Sassari Nicola Sanna è tra i membri del Comitato istituzionale d'ambito di Egas, insieme ai sindaci di Macomer Antonio Onorato Succu, di Maracalagonis Mario Fadda e di Nurachi Renzo Ponti, che partecipano al comitato insieme al presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru o ad un suo delegato. Una conferma per Sanna, già presidente di Egas, che non percepirà nessun compenso aggiuntivo rispetto alle indennità di sindaco già percepite per l'incarico elettivo. Il presidente del Comitato sarà eletto lunedì 22 gennaio, nella sede dell'Ente di governo d'ambito della Sardegna.



Nella foto: il sindaco Nicola Sanna Commenti SASSARI - Il primo cittadino di Sassari Nicola Sanna è tra i membri del Comitato istituzionale d'ambito di Egas, insieme ai sindaci di Macomer Antonio Onorato Succu, di Maracalagonis Mario Fadda e di Nurachi Renzo Ponti, che partecipano al comitato insieme al presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru o ad un suo delegato. Una conferma per Sanna, già presidente di Egas, che non percepirà nessun compenso aggiuntivo rispetto alle indennità di sindaco già percepite per l'incarico elettivo. Il presidente del Comitato sarà eletto lunedì 22 gennaio, nella sede dell'Ente di governo d'ambito della Sardegna.Nella foto: il sindaco Nicola Sanna