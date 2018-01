Condividi | Red 19:18 Da domani, entra in vigore anche per le Pubbliche amministrazioni la par condicio e dovranno essere sospese le trasmissioni in streaming del Consiglio comunale di Sassari Par condicio, stop allo streaming comunale



SASSARI – Da domani, venerdì 19 gennaio, e fino a lunedì 5 marzo, sono sospese le trasmissioni in streaming delle sedute del Consiglio comunale di Sassari. Infatti, entra in vigore anche per le Pubbliche amministrazioni la norma sulla par condicio per cui devono essere sospese tutte le comunicazioni ad «eccezione di quelle indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni», come recita l'articolo 9 della legge 28 del 2000. Saranno assicurate le informazioni legate all'attività dell'Ente e le modalità di voto e degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali. Le sedute del Consiglio comunale sono, come sempre, aperte al pubblico e le registrazioni saranno inserite nel sito internet istituzionale del Comune di Sassari dopo le Elezioni politiche di domenica 4 marzo.