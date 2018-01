video Condividi | Red 8:40 Presentato giovedì mattina, nell´Auditorium della Scuola Maria Carta, ad Alghero, il libro-disco “Mans manetes. L´Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, prodotto in collaborazione con il Festival Barnasants. Le immagini e le interviste L´Algherese canta nelle scuole



ALGHERO – Presentato giovedì mattina nell'Auditorium della Scuola Maria Carta, ad Alghero, la Plataforma per la Llengua presenterà il libro-disco “Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, prodotto in collaborazione con il Festival Barnasants.



Presenti la vicepresidente della Plataforma per la Llengua Mireia Plana, il direttore del festival Barnasants Pere Camps, l'assessore comunale alle Politiche culturali ed educative Gabriella Esposito, il presidente della Fondazione Alghero Raffaele Sari Bozzolo e la delegata della Plataforma per la Llengua ad Alghero Irene Coghene. Dopo la presentazione, i presenti, assieme ai curatori artisti del progetto Claudio Gabriel Sanna e Marc Serrats, visiteranno alcune classi della scuola, per consegnare il libro-disco agli alunni ed interpretarne alcune canzoni.



L'opera include canzoni tradizionali ed infantili di Alghero. Quelle cantate da bambini algheresi accompagnati da artisti di tutti i territori di lingua catalana, con l'obiettivo di offrire alla nuove generazioni di algheresi (che non godono di un insegnamento istituzionale in lingua catalana a scuola) uno strumento linguisticamente pedagogico ed al contempo un prodotto musicale quale omaggio alla sua cultura.



