Tre auto in 2 giorni: incubo piromani a Porto Torres



PORTO TORRES - Vigili del fuoco in azione alle 2.40 ancora una volta questa settimana per domare le fiamme che hanno ridotto in cenere due auto, una Stilo station wagon e una Audi A4 entrambe parcheggiate in via del Pero, angolo via Lentischio, nel quartiere di Serra Li Pozzi. Le vetture si trovavano posteggiate proprio sotto casa dei proprietari, padre e figlio, quest’ultimo titolare della gestione di un ristornante.



Sul posto, appena ricevuto l’allarme, i vigili del fuoco che poco hanno potuto fare per evitare che il fuoco divorasse le carrozzerie delle auto ridotte ad una carcassa. Le fiamme divampate in modo violento hanno distrutto le vetture e ogni possibile traccia utile per capire l’origine dell’incendio seppure, l’ipotesi della matrice dolosa resta quella più accreditata. Presenti anche i carabinieri che ora sono al lavoro per risalire alle cause dell’ennesimo atto incendiario che ha colpito la città. L’anno, infatti, è iniziato con un’auto incendiata proprio due giorni fa, una Lancia Y di proprietà di un edicolante ed ora con il rogo di altre due macchine il bilancio si fa pesante.



Dal 2010 sono infatti 101 le vetture incendiate probabilmente per motivi diversi, futili ragioni, vendette o ripicche private. Poco importa, ciò che è certo è la mancanza di sicurezza e di vigilanza sufficiente per garantire tranquillità ad una città che vive con l'incubo degli incendi, mentre i piromani agiscono indisturbati nella notte quando chiunque potrebbe essere il bersaglio di azioni sciagurate. Ai cittadini il sindaco Sean Wheeler chiede massima collaborazione con le le forze dell'ordine. «Chi sa qualcosa, o ha visto qualcosa, deve informare chi di competenza, - dice il primo cittadino - in modo da aiutare a far terminare questo fenomeno. Porto Torres è una cittadina tranquilla e civile, e tale deve rimanere»